Chi trả bồi dưỡng A80 cho sinh viên: Cần minh bạch khi dùng tiền Nhà nước

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội chi trả tiền tập luyện A80 cho sinh viên chỉ hơn 900.000 đồng trong khi các trường khác chi trả 1,6 - 2,2 triệu đồng/sinh viên.

Theo bài đăng trên mạng xã hội, một sinh viên cho biết chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt, đồng thời ký giấy nhận không ghi rõ số tiền. Khi sinh viên thắc mắc, nhà trường giải thích phần chênh lệch do chi cho đồ ăn và thuê xe nhưng không đưa ra bảng kê, đơn giá hay hóa đơn liên quan.

Trao đổi với Dân trí, hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết đây là "sự hiểu lầm", xuất phát từ việc giáo viên chủ nhiệm chưa giải thích đầy đủ và rõ ràng cho sinh viên. Theo vị này, số tiền 940.000 đồng chỉ là chi trả lần 1, còn hơn 500.000 đồng được chi ở lần 2 và kèm theo giấy chứng nhận cho sinh viên vào tháng 12.

Một phần bài đăng trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Bất chấp lý do được nhà trường đưa ra, nhiều độc giả vẫn bày tỏ sự hoài nghi về tính minh bạch, khách quan và vô tư trong việc giải ngân của nhà trường. Độc giả Do Bui Sy hoài nghi về khoản tiền "ăn uống và thuê xe" mà nhà trường đưa ra như sau: "Ăn uống, đi lại có phương tiện của Nhà nước lo, đâu đến lượt nhà trường?".

Về vấn đề ký giấy nhận tiền, độc giả Khoa Vu tiếp tục đặt câu hỏi: "Bắt các em ký nhận nhưng không ghi số tiền, không rõ nhà trường đang toan tính điều gì nhỉ?".

Tiếp tục đặt vấn đề về việc ký giấy chi trả, chủ tài khoản Anh Minh viết: "Giấy chi trả không ghi rõ số tiền, nhưng khi báo cáo lên cấp trên sẽ phải ghi đúng. Nhà trường nói rằng để học sinh tự ghi số tiền, vậy nếu học sinh ghi thiếu hoặc thừa thì sao, khoản chênh lệch về con số sẽ giải quyết như thế nào? Tôi cho rằng lý do nhà trường đưa ra là chưa thuyết phục".

"Ký mà không ghi số tiền là rất vô lý. Chả ai nhận lại tự ghi số tiền cả", anh Nguyen Duy Hai tiếp lời.

"Tại sao các trường khác trả trong một lần mà trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phải trả thành nhiều đợt? Riêng điều này đã khiến nhiều người, không chỉ sinh viên mà cả những người ngoài không khỏi thắc mắc", bạn đọc Trần Lan nêu băn khoăn về cách chi trả của nhà trường.

Không nhận tiền cũng được, nhưng phải minh bạch và công khai

Được là một phần của Đại lễ A80 là niềm vinh dự với bất cứ công dân nào. Một số người cho rằng các bạn trẻ có thể hạ bớt "cái tôi" của bản thân để đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cần có sự minh bạch và rõ ràng. Nếu được sử dụng vì lợi ích chung, minh bạch, rõ ràng, các bạn trẻ sẵn sàng ủng hộ số tiền này.

Độc giả Hoa Binh bình luận: "Các bạn có thể vui vẻ không nhận đồng trợ cấp nào cũng được, nhưng vấn đề là phải minh bạch, công khai, không phải câu chuyện tiền ít hay nhiều. Tại sao không họp để bàn về các chi phí dự chi để khấu trừ vào phần tiền bồi dưỡng?".

"Nếu đóng góp cho nhà nước, kể cả không lấy đồng nào các bạn cũng sẵn sàng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là sự thiếu minh bạch. Nhà nước đã duyệt chi từng đó tiền, tại sao có nơi được ít, nơi được nhiều, nơi trả một đợt, nơi phải chia làm đôi?", anh Tùng Nguyễn đặt câu hỏi.

Chung quan điểm, chủ tài khoản Jacky Tran viết: "Số tiền này đã được Nhà nước giải ngân, tức nếu các bạn có nhận đủ hay không thì cũng đã được giải ngân khỏi ngân sách Nhà nước và không ảnh hưởng tới việc đóng góp cho ngân sách hay không. Việc các bạn đòi hỏi quyền lợi là hoàn toàn chính đáng, không chỉ vì lợi ích bản thân mà còn vì lợi ích cộng đồng, ngăn chặn những sự nhập nhèm, thiếu minh bạch trong thu chi".