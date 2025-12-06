Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng: Thiên tai hay hậu quả của mất rừng?

Ngày 5/12, liên quan đến vụ sạt lở núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng vào ngày 14/11, làm 1 người chết, 2 người mất tích trong thời tiết nắng, nhiều bạn đọc Dân trí đã có những quan điểm khác nhau về vụ việc này.

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng mất rừng, trồng cây ngắn ngày hoặc suy giảm rừng tự nhiên có thể làm giảm khả năng giữ đất, có thể là nguyên nhân gây ra vụ sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Thành Anh).

Bạn đọc Long Đức Bùi đặt câu hỏi: “Có phải hậu quả do phá rừng, đồi mất chân?”.

Trong khi đó, bạn đọc Phan Tú nêu quan điểm: “Đất cứng đứng vững là nhờ rừng nguyên sinh, con người đã khai thác làm cho đất không có điểm tựa vững chắc nên ngày càng sạt lở, không có chuyện gì gọi là vô lý”.

Đóng góp ý kiến về sự việc, bạn đọc Nguyen Diep cho rằng, cần quy hoạch lại việc trồng và bảo vệ rừng, hạn chế cây ngắn hạn như keo, bạch đàn. Nên trồng cây lâu năm và khai thác theo đường kính của cây để tránh tình trạng “đất không được giữ nước, dễ gây xói lở”.

Ở góc nhìn khác, một số bạn đọc cho rằng hiện tượng này là hệ quả của thiên tai, mưa kéo dài trước đó, làm đất dễ bị sạt trượt.

Bạn đọc Minh Nguyên Quang cho rằng: “Hiện tượng hiếm cái gì, mưa lâu quả đồi đất ngậm đầy nước nên sạt là bình thường, nắng có 3 ngày đã ăn thua gì”.

Tương tự, bạn đọc Linh Vũ Tuấn Mạnh nêu ý kiến: “Có gì lạ đâu! Mưa lớn biết bao ngày, nước ngấm no vào đất trong khi đồi trọc, hoặc chỉ có cây nhỏ, không có rễ cắm sâu để neo giữ đất. Đến lúc áp lực vượt khả năng chống trượt thì xảy ra sạt lở thôi”.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Hùng Sơn khẳng định khu vực đồi bị sạt lở là rừng nguyên sinh, hoàn toàn không bị tác động hay phá hoại của con người. Khối đất đá lớn sau khi sạt lở đã tràn xuống rẫy người dân.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất liên lạc. Nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.

Đến ngày 19/11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể nam giới dưới đống bùn đất.

Liên quan đến vụ sạt lở núi này, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, nhận định đây là vụ sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Ông Tý cho hay, khi xảy ra vụ việc, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành lập sở chỉ huy tại hiện trường nhằm tìm kiếm cứu nạn. Đến nay đã tìm thấy một thi thể trong số 3 nạn nhân mất tích.

Nhìn nhận ở góc độ chuyên môn, ông Tý cho rằng vụ sạt lở núi tại thôn Pứt xảy ra trong điều kiện thời tiết có nắng 3 ngày liên tiếp, không mưa. Điều này cho thấy đã xuất hiện những kịch bản thiên tai vượt ngoài dự tính.