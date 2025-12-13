Lập tài khoản ảo cấp link dẫn đến 1.779 kênh truyền hình

Ngày 13/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm rõ hành vi cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền mà không có giấy phép của đối tượng N.V.H. (SN 1996, trú tại xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, H. thông qua mạng xã hội đã mua tài khoản máy tính ảo, tạo lập website tên miền “hntv1.live” và “vuikhoetv.online” để cung cấp các đường link dẫn đến 1.779 kênh truyền hình trong và ngoài nước.

Đối tượng H. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Tiếp đó, H. tạo các tài khoản cung cấp địa chỉ liên kết đến các kênh truyền hình có trong máy chủ website mà đối tượng tạo lập để bán lại cho người có nhu cầu với giá 250.000đ/năm. Với phương thức này, H. thu lợi bất chính hơn 29 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, H. thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh này xử phạt vi phạm hành chính đối với H. hơn 81 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Tổng số tiền mà đối tượng H. phải nộp ngân sách nhà nước hơn 110 triệu đồng.