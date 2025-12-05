Hà Nội mờ mịt, đâu chỉ bởi phương tiện giao thông

Những ngày qua, Hà Nội luôn nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới theo thước đo của ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir. Theo đó, dữ liệu quan trắc ngày 4/12 cho thấy khu vực ô nhiễm nhất là khu vực Thạch Thất với chỉ số AQI là 200, tiếp theo là các khu vực Hai Bà Trưng và Phú Thượng với chỉ số ở mức 188. Khu vực được ghi nhận có chỉ số khả quan là Trâu Quỳ cũng có chỉ số ở mức 172, mức có hại cho sức khỏe.

Một điều dễ chỉ ra là những khu vực có chỉ số chất lượng không khí kém đều có những điểm đặc thù. Trong khi khu vực Thạch Thất là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều phương tiện đi lại, chở vật liệu thường xuyên, nhiều bụi mịn, bụi xây dựng thì khu vực Phú Thượng giáp ranh với vùng được coi là "thủ phủ đốt rơm rạ" tại Hà Nội là địa bàn huyện Đông Anh (cũ).

Từ đó, nhiều người chỉ ra rằng chuyện Hà Nội ô nhiễm đâu chỉ bởi xe xăng, mà còn bởi nhiều yếu tố khác, trong đó không thể không nhắc đến hoạt động xây dựng và đốt rác, rơm rạ.

Cầu Long Biên mờ ảo trong lớp sương do... bụi bẩn của Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Là một người sống ở khu vực gần sông Hồng, độc giả Tham Ho bày tỏ sự ngán ngẩm bởi tình cảnh ô nhiễm nặng nề của Thủ đô. Người này viết: "Tôi chẳng nghiên cứu gì, nhưng nhìn từ nhà tôi là khu vực ven sông sẽ thấy toàn bộ vùng sông Hồng từ bên này sang cả bãi ven sông bên Long Biên mờ mịt. Sự mờ mịt này chủ yếu do bụi, bụi mịn phát sinh trong quá trình xây dựng. Phương tiện giao thông không phải yếu tố gây bụi, mà chính việc các công trình xây dựng làm bụi mịn vương vãi, sau đó phương tiện giao thông di chuyển và cuốn lên mới dẫn tới tình trạng mờ mịt như vậy".

Có chung quan điểm, độc giả Nguyen Minh Hai đặt ra phép so sánh giữa 2 đô thị lớn hàng đầu cả nước là Hà Nội và TPHCM: "Nguồn bụi là do xây dựng, làm vỉa hè, làm đường, các phương tiện đi lại sẽ cuốn bụi bay lên. Trong TPHCM lốp xe luôn đen mặc dù không rửa, nhưng Hà nội thì lốp xe vàng ệch do bám cát bụi".

"Khói xe thành phố lớn nào cũng có, nhưng ở những nước hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, không khí họ vẫn trong lành trong khi ở Hà Nội, từ Vành đai 2 trở ra lúc nào cũng trong tình trạng đường xá nham nhở, đất cát, rác thải vương vãi khắp nơi trong khi lực lượng vệ sinh môi trường quá mỏng. Chưa kể tới việc vệ sinh môi trường cũng chưa được chỉn chu, chủ yếu là đi thu gom rác, nhặt những túi rác dân buộc và vứt sẵn ra chứ chưa gọi là dọn vệ sinh, nhiều chỗ tôi thấy có công nhân vệ sinh đi qua xong đất cát vẫn còn nguyên", chủ tài khoản Soi tiếp lời.

Cũng bức xúc với tình trạng bụi bẩn tại Thủ đô, anh Kien Nguyn chỉ ra sự cẩu thả trong khâu vận chuyển vật liệu chính là một trong những yếu tố chính góp phần tạo nên sự bụi bặm, ô nhiễm của Hà Nội. "Xe công trình chở vật liệu rơi vãi đất cát đầy đường, xe thì không rửa trong khi bám đầy bụi xây dựng, sau đó lại chạy ầm ầm ngoài đường. Rác thải thì vứt đốt bừa bãi, các công trình ì ạch bỏ dở, Hà Nội lúc nào cũng như một đại công trường, ồn ào và ô nhiễm", độc giả này bức xúc.

Thành phố mờ mịt do bụi bẩn, chất lượng không khí ở mức báo động (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh bụi bẩn do xe chở vật liệu, một yếu tố đặc trưng khác được nhiều người nhận ra chính là việc đào đường, lát vỉa hè tại Hà Nội mỗi dịp cuối năm. Chủ tài khoản Y Gop nêu ý kiến: "Cả năm vẫn ổn, chỉ trong giai đoạn từ tháng 10, 11 trở đi đến hết tháng 2 là do thời tiết và xây dựng cuối năm nên không khí mới tiêu cực như vậy. Nên tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ mới xử lý được, chứ không phải cấm xe nhiên liệu là hết".

"Cuối năm em thấy các công trình công cộng như vỉa hè, đường xá kiểu chạy KPI. Biết làm để tốt nhưng các chủ thầu nên xem phương án chống ô nhiễm, chưa kể máy quét đường, không hiểu kiểu gì xe đi đến đâu bụi đến đó. Vậy là quét đường cho sạch hay thổi bụi mờ mịt cho bụi thêm vậy", anh Phong Le thắc mắc.

"Cuối năm, thấy đào bới xây dựng là biết sắp ô nhiễm và đúng thật. Ngoài đường xe chở vật liệu vương vãi mù mịt cả đường. Một nguyên nhân lớn là đây, chứ bình thường cũng đâu đến nỗi", độc giả Dinh Ngoc Thanh bình luận.

“Không chỉ ô nhiễm xe cộ, bụi mịn, bụi từ việc mòn lốp xe cũng là một yếu tố. Ngoài ra, không thể không kể tới khói bụi, các chất độc hại từ đốt rác, nylon, các chất thải nhựa, khó phân hủy. Mong các cơ quan quan tâm, quản lý chặt chẽ và quyết liệt hơn với việc đốt rác thải”, độc giả Hoang Minh Hong nêu ra vấn đề.

Chung sự bức xúc trước vấn đề đốt rơm rạ, bạn đọc Anh Giang viết: “Mỗi chuyện đốt rác, rơm rạ mà năm này qua năm khác, mãi chưa thể chấm dứt. Tôi ở bên Long Biên, chiều nào cũng khói mù mịt, bảo sao thành phố không ô nhiễm”.