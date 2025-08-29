TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay phấp phới, hòa cùng nhịp đập của hàng triệu trái tim Việt Nam, tạo nên một bức tranh sống động, tràn đầy niềm vui và tự hào dân tộc.

Các tuyến đường huyết mạch như Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo... trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với những dải cờ và khẩu hiệu được treo dọc hai bên đường.

Trước trụ sở Thành đoàn TPHCM, tấm bảng khẩu hiệu chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được dựng trang trọng, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Nhiều du khách quốc tế không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh rực rỡ cờ hoa tại TPHCM. Ông Thomas (45 tuổi, người Mỹ) chia sẻ: "Gia đình tôi không nghĩ lại có mặt tại TPHCM trong một dịp quan trọng như thế này. Đường phố được trang trí rất đẹp mắt, khiến tôi thích thú và muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam".

Thành phố ngập tràn sắc đỏ của hàng trăm lá Quốc kỳ và Đảng kỳ, tạo nên một không gian lễ hội trang nghiêm và ấm áp.

Hai em nhỏ trong tà áo dài trắng, tay cầm nón lá in ngôi sao vàng, rạng rỡ tạo dáng bên hàng cờ đỏ tại trung tâm TPHCM, hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9.

Bến Nhà Rồng, nơi gắn liền với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, cũng được trang hoàng rực rỡ với những lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay trước gió, càng thêm trang nghiêm và tự hào trong dịp đại lễ. Đây không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt mà còn là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp lễ lớn, để dạo chơi, chụp ảnh và cùng nhau sống lại ký ức hào hùng của dân tộc.

Một tấm áp phích lớn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được đặt trang trọng trước Chợ Bến Thành.

Hòa trong không khí hân hoan, nhiều quán cà phê ở TPHCM cũng "khoác lên" một diện mạo mới. Tại một quán cà phê trên đường Trần Nhật Duật, không gian quán được trang trí bằng hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng giăng khắp lối vào, cùng những góc trang trí như sạp báo giấy, nón lá vẽ cờ Tổ quốc… tạo nên bối cảnh vừa bắt mắt vừa gợi nhớ lịch sử, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Trà My và Minh Phương (17 tuổi, Bình Dương cũ) đã đi quãng đường hơn 20km để lên trung tâm thành phố, cùng dạo chơi, lưu lại những tấm hình kỷ niệm và hòa mình vào không khí ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Không khí hân hoan, chào mừng ngày đại lễ còn len sâu vào từng con hẻm nhỏ ở đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa). Trước mỗi ngôi nhà, người dân đều treo một lá cờ Tổ quốc, lá cờ này nối tiếp lá cờ kia tạo thành dãy dài san sát, rực rỡ dưới nắng.

Không khí rợp sắc đỏ sao vàng những ngày này không chỉ khiến TPHCM thêm rạng rỡ mà còn tạo nên nhịp chung của cả nước trong dịp kỷ niệm trọng đại. Từ những tuyến đường trung tâm đến các khu dân cư, từ điểm di tích lịch sử đến những quán cà phê nhỏ, tất cả hòa quyện, gợi nhắc về hành trình 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Trong sắc cờ hoa ấy, niềm tự hào và tình yêu nước như lan tỏa, kết nối triệu con tim Việt Nam ở mọi miền cùng hướng về ngày lễ độc lập.