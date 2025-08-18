Tổng Bí thư: “Diễu binh 2/9 sẽ giới thiệu sức mạnh của lực lượng vũ trang”

Sáng 18/8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các khóa, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo Tổng Bí thư, từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Kết quả ấy có phần đóng góp công sức của các lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Một cỗ xe mà nhiều dây chằng kéo lại thì không thể đi nổi

Chia sẻ với các lão thành về tình hình đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tháng 9/2024) đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ.

Để phát triển và ổn định đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiều công việc quan trọng, mà trước hết là triển khai mạnh mẽ, quyết liệt Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Cái này đã xác định rất rõ, muốn phát triển, muốn bay cao, bay xa thì bộ máy phải nhẹ nhàng. Nặng nề không thể bay cao, bay xa được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, bộ máy mới đã gọn nhẹ, tiết kiệm, tạo ra không khí, tư duy làm việc mới. Đây không chỉ là tinh gọn bộ máy mà tư duy lại định hướng, kiến tạo cho sự phát triển, theo lời Tổng Bí thư.

Công việc tiếp theo, Tổng Bí thư nhấn mạnh là tập trung giải quyết tất cả điểm nghẽn và những gì đang kìm hãm sự phát triển.

“Việc Bộ Chính trị ban hành 4 nghị quyết chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ những khó khăn, rào cản để đưa đất nước phát triển”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin về tình hình đất nước tới các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các thời kỳ (Ảnh: Hồng Phong).

Trong đó, với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư nói thêm nếu không có khoa học công nghệ, không thể phát triển được. Bởi không áp dụng khoa học công nghệ sẽ không thể quản trị xã hội tốt, không thể có thành phố thông minh, không thể có năng suất lao động cao.

Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế cũng nhấn mạnh Việt Nam phải hội nhập toàn diện, không thể đóng cửa.

Nghị quyết 66, theo Tổng Bí thư, cũng tạo ra bước ngoặt cải cách thể chế và pháp quyền, không chỉ tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn hành lang pháp lý hiện nay mà còn kiến tạo môi trường thể chế toàn diện, minh bạch, thúc đẩy đổi mới và phát triển.

“Vừa rồi chúng ta tháo gỡ rất nhiều điểm nghẽn. Thực tế có vấn đề luật này cho phép nhưng luật kia lại không, nên người thực thi rất khó khăn, giống như một cỗ xe đi mà nhiều dây chằng cứ kéo lại thì không thể đi nổi”, Tổng Bí thư ví von.

Ông cũng nhắc đến Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân để phát huy nguồn lực vô cùng lớn.

Tổng Bí thư thông tin ngày 19/8, cả nước sẽ đồng thời khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó hơn 30% là vốn Nhà nước, còn lại là nguồn vốn huy động ngoài Nhà nước.

“Điều đó cho thấy chúng ta huy động được nguồn vốn rất lớn. Đất nước muốn phát triển, mọi người dân phải lao động, sản xuất, tạo ra của cải vật chất. Nguồn lực trong dân rất lớn, sức sáng tạo trong dân rất lớn nên phải động viên được sức dân”, Tổng Bí thư nói.

Cho rằng nếu chỉ dựa vào đầu tư công thì khó phát triển, Tổng Bí thư nêu thực tế tài sản tích lũy trong dân còn nhiều, nếu không có cơ chế thì dân “cứ tích lũy thôi”, không thể tạo ra sự phát triển.

Mặt khác, dù tập trung phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư khẳng định không bao giờ buông lỏng kinh tế Nhà nước mà luôn xác định vai trò chủ đạo, dẫn dắt của kinh tế Nhà nước.

Huy động vốn vào sản xuất kinh doanh, không để tích trữ vàng, ngoại tệ

Khái quát chung về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư cho biết quy mô GDP từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế giới, dự kiến tăng lên trên 510 tỷ USD năm 2025, gấp 1,48 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 thế giới (tăng 5 bậc) và thứ 4 trong khu vực ASEAN.

Cùng với đó, GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD; thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm qua, theo Tổng Bí thư.

Ông lưu ý trong phát triển kinh tế, cần chú trọng yếu tố ổn định, tăng trưởng nhưng phải ổn định. “Phải làm sao để nguồn vốn đầu tư thực sự vào sản xuất và kinh doanh, không được đi vào tích trữ vàng, ngoại tệ”, Tổng Bí thư nói.

Lãnh đạo Đảng dẫn chứng việc chứng khoán huy động được tiền vốn trong dân, nhưng phải được tư vấn, tránh trường hợp các công ty lợi dụng, thao túng chứng khoán vì mục tiêu khác, không vì sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương các khóa, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

“Dân mua chứng khoán là hợp pháp, nhưng công ty lại lợi dụng, thao túng chứng khoán để thực hiện mục tiêu khác, rồi công ty chết, làm sao Nhà nước bỏ tiền ra để cứu”, Tổng Bí thư dẫn chứng và cho rằng nguồn vốn nếu chỉ tích lũy sẽ không tạo được nguồn tăng trưởng.

Cùng với chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải chăm lo đời sống nhân dân.

Lực lượng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư quán triệt tinh thần không để bị động, bất ngờ, giữ sự ổn định của đất nước, nhân dân phải được sống trong hòa bình, ổn định.

“Chưa giai đoạn nào mà Đảng và Nhà nước lại quan tâm đầu tư phát triển cho Quốc phòng - an ninh như hiện nay”, Tổng Bí thư nói.

Ông nhấn mạnh lực lượng vũ trang nhân dân đang tiến nhanh đến mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức chiến đấu và chiến thắng trước mọi loại hình chiến tranh; đủ sức giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo Tổng Bí thư, cả quân đội và công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Lực lượng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh đủ sức đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm và giữ vững; sức mạnh quốc phòng - an ninh mạnh hơn trước rất nhiều khi Quân đội, công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại.

“Hy vọng cuộc diễu binh ngày 2/9 tới sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cùng với đó, Tổng Bí thư khái quát thành quả của đối ngoại khi vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 có 25 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước vào thăm chính thức Việt Nam, Việt Nam cũng có 12 đoàn cấp cao thăm các nước. Tổng số có hơn 250 văn kiện hợp tác quốc tế được ký kết trong 6 tháng đầu năm 2025, gấp hai so với số văn kiện hợp tác được ký kết trong năm 2024. Giá trị các cam kết đạt được trong thỏa thuận cấp cao 6 tháng đầu năm 2025 ước khoảng trên 62 tỷ USD.

“Nguyên thủ các nước đã có 13 cuộc điện đàm với lãnh đạo ta trong vòng 6 tháng qua để thảo luận những vấn đề hai bên cùng quan tâm, thậm chí thảo luận những vấn đề liên quan đến tình hình khu vực, quốc tế trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng... những điều đó đã giúp chúng ta hội nhập sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại”, Tổng Bí thư chia sẻ.