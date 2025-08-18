Đội Cảnh sát đặc nhiệm TPHCM: Lá chắn thép trấn áp tội phạm đường phố

Ra đời ngày 2/4/2008, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM được giao trọng trách trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là cướp và cướp giật.

Hơn 15 năm miệt mài bám địa bàn, lực lượng này đã để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc chiến chống tội phạm đường phố. Nếu trước đây cướp giật từng bị coi là “đặc sản” ám ảnh người dân TPHCM, thì nay loại tội phạm này cơ bản đã được kiểm soát, nhiều băng nhóm chuyên nghiệp bị triệt phá.

Sau những chiến công đặc biệt, mới đây, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TPHCM đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây vừa là niềm vinh dự chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, vừa là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng miệt mài truy bắt tội phạm, những giờ phá án thần tốc và cả sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình họ.

Quyết liệt

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về việc đơn vị vừa vinh dự nhận được danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Đinh Đức Thắng, Đội trưởng Đội 2, cho biết, nhận được phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đó là điều vinh dự và tự hào. Đây là những nỗ lực, cố gắng phấn đấu, sự đoàn kết trong thời gian rất dài, trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố.

Theo Trung tá Thắng, Đội 2 luôn quyết liệt đấu tranh với tội phạm đường phố, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, yêu cầu đặt ra phải khám phá 100% các vụ cướp, cướp giật. Từ đó, đơn vị luôn xem mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án để cán bộ chiến sĩ có ý chí cũng như tinh thần đấu tranh quyết liệt.

Trung tá Đinh Đức Thắng, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm hình sự (Ảnh: Lê Trai).

Tuy nhiên, để đạt được danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Thắng cho rằng đây không phải điều ngẫu nhiên. Theo ông, ngay từ khi Chỉ thị 25 ra đời, đồng chí Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM (khi đó là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra), đã sang sinh hoạt cùng Đội 2 và chỉ đạo đơn vị phải đấu tranh một cách quyết liệt để kiềm chế tội phạm này.

“Thời điểm đó, đồng chí Mai Hoàng đã chỉ đạo, đưa ra mệnh lệnh cũng như giao sứ mệnh cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải cương quyết đấu tranh, kiềm chế không để cướp giật là “đặc sản” của thành phố. Chính sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Mai Hoàng đã tạo thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ Đội 2 quyết tâm phấn đấu”, Trung tá Thắng chia sẻ.

Theo Trung tá Thắng, thời điểm đó, cán bộ, chiến sĩ Đội 2 đã căng mình làm việc ngày đêm, thậm chí gác lại việc riêng, “quên” cả gia đình để tập trung truy quét tội phạm. Nhờ sự quyết liệt ấy, đến cuối năm 2023, Công an TPHCM đã cơ bản kiểm soát được tình hình tội phạm đường phố.

“Trước đây, khi bắt được nhóm cướp giật, các đối tượng thường khai đã thực hiện hàng chục vụ. Nhưng hơn một năm trở lại đây, chưa có đối tượng nào kịp gây đến vụ thứ 3; đa số mới đến vụ thứ 2 đã bị bắt. Có những vụ chỉ sau một giờ gây án, thậm chí công an phường còn chưa làm xong hồ sơ tiếp nhận tin báo thì anh em đã bắt được đối tượng”, Trung tá Thắng cho biết.

5 nhóm giải pháp kiềm chế cướp giật

Để kiềm chế, kéo giảm được tội phạm đường phố như hiện nay, Trung tá Thắng cho rằng nhờ vào sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, và sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự. Đồng thời, Đội 2 và công an địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp và thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp mà Công an thành phố đã đặt ra.

Thứ nhất, làm tốt công tác quản lý nghiệp vụ, quản lý đối tượng. Tất cả những đối tượng có tiền án về tội phạm cướp, cướp giật là phải đưa vào diện theo dõi quản lý, lập hồ sơ công tác nghiệp vụ cơ bản.

Nhóm dàn cảnh, chiếm đoạt tài sản của người dân bị bắt hồi tháng 7/2023 (Ảnh: Thuận Thiên).

Thứ hai, đó là việc nâng cao công tác đấu tranh và tỷ lệ khám phá án theo quan điểm “lấy đấu tranh là phòng ngừa. Mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án và phải được khám phá 100%”.

Nhóm giải pháp thứ ba là làm tốt công tác quản lý các cơ sở, lò độ chế sửa chữa xe máy. Không để tội phạm lợi dụng vào việc thay đổi kết cấu về máy móc cũng như hoán cải chức năng của xe để đi cướp giật. Đến giờ, hầu như không còn lò độ chế xe ở TPHCM.

Thứ tư, tuyên truyền đối với các tiệm kinh doanh cầm đồ, cửa hàng mua bán điện thoại di động tuyệt đối không được mua điện thoại có mật khẩu, khóa màn hình hoặc iCloud. Cơ quan chức năng yêu cầu các cơ sở cam kết 100%, nếu mua những loại đấy sẽ bị xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

“Hầu như bây giờ khi tội phạm cướp giật điện thoại không thể bẻ khóa thì các cửa hàng sẽ không thu mua. Đây là giải pháp đánh mạnh vào đối tượng tiêu thụ, để thực hiện chính sách “cắt cầu giảm cung”, nếu bây giờ các đối tượng giật được nhưng không bán được sẽ không gây án nữa”, Trung tá Thắng nói.

Đội đặc nhiệm hình sự bắt nhanh 2 anh em dùng búa cướp tiệm vàng ở TPHCM hồi tháng 5 (Ảnh: Thuận Thiên).

Nhóm giải pháp cuối cùng là việc áp dụng khoa học kỹ thuật, lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường chính cũng như tuyên truyền quần chúng, nhân dân đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tố giác tội phạm.

Trung tá Thắng nhìn nhận nhờ sự áp dụng đồng bộ 5 nhóm giải pháp đó, cộng với sự quyết liệt, nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nói riêng và Phòng Cảnh sát hình sự nói chung, cùng công an các địa phương đã đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Lấy vinh dự làm động lực

Đánh giá về tình hình tội phạm đường phố, Trung tá Thắng cho biết phạm pháp hình sự nói chung và tội phạm đường phố nói riêng đã giảm rõ rệt, cơ bản được kiểm soát. Dù vậy, do tác động từ suy thoái kinh tế, loại tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ông khẳng định, với các biện pháp nghiệp vụ hiện nay, tội phạm đường phố đã được kiềm chế, chỉ còn lác đác một số vụ. Riêng tại trung tâm TPHCM, khi xảy ra vụ việc, đơn vị đều nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án.

“Hầu như các vụ xảy ra thời điểm này mang tính bộc phát, tôi khẳng định 100% không còn tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp. Ngày trước, hầu như quận, huyện, địa bàn nào cũng có băng nhóm chuyên nghiệp. Khi gây án, chúng tổ chức, phân công đối tượng giật chính, đối tượng cản địa, đối tượng dò tìm con mồi, tiếp tục phân công lực lượng cản địa, khi có người đuổi theo thì chèn ép. Bây giờ, không còn tội phạm cướp giật băng nhóm có tổ chức, chỉ còn đơn lẻ, bộc phát”, Trung tá Thắng nhìn nhận.

Công an TPHCM đã triệt phá "sạch" các băng cướp chuyên nghiệp (Ảnh: Thuận Thiên).

Để giữ vững được kết quả trên, Trung tá Thắng cho rằng lực lượng Công an nhân dân vẫn tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tuyên truyền cho họ nếu có ý định phạm tội thì bỏ ngay. Đồng thời, cơ quan chức năng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân bảo quản tài sản để ngăn ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu, không để hớ hênh, tạo điều kiện cho tội phạm ra tay.

“Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vừa nhận được là niềm động lực để động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 2 tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, tuyệt đối không được “ngủ quên trên chiến thắng”, Trung tá Thắng chia sẻ.

Theo Trung tá Thắng, Đội 2 khi đã kiềm chế được tội phạm đường phố, đơn vị sẽ phải đẩy mạnh tấn công các loại tội phạm khác như: Tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm lừa đảo không gian mạng, tội phạm ma túy. Minh chứng là đơn vị vừa rồi đã làm cả tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, phá chuyên án, bắt hàng chục đối tượng. Riêng về tội phạm “bắt cóc online”, tính tháng 5 đến nay, đơn vị đã giải cứu được 12 nạn nhân.

Từ những chia sẻ của Trung tá Thắng, có thể thấy, thành phố hôm nay bình yên hơn, nhưng với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, nhiệm vụ chưa bao giờ dừng lại. Bởi họ hiểu rằng chỉ một phút lơ là, tội phạm đường phố sẽ manh nha quay trở lại. Chính vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội 2 vẫn ngày đêm miệt mài trên từng cung đường, quyết tâm không để cướp giật một lần nữa trở thành “đặc sản” của TPHCM.