Nhà từng tan hoang do cơn bão lịch sử, dân mong bão Kajiki qua nhẹ nhàng

Chiều 24/8, xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) triển khai các lực lượng, phương tiện sơ tán những hộ dân tại vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, trước thời điểm bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ.

Xã Thiên Cầm đã thực hiện phương án sơ tán 1.456 hộ dân với 4.393 nhân khẩu tại 6 tổ dân phố có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn.

Trong đó, nhiều hộ sẽ được di chuyển theo phương án "4 tại chỗ", dời tài sản và người đến nhà kiên cố của hàng xóm, người thân.

Chính quyền ưu tiên đưa người già, trẻ em, người ốm đau, bệnh tật đến địa điểm sơ tán tập trung.

Tại thôn Xuân Bắc, chính quyền tập trung người già, trẻ em tại nhà văn hóa, sau đó lập danh sách để theo dõi, quản lý, chăm sóc.

Tiếp đó, các lực lượng sẽ giúp người dân lên xe chuyên dụng của cảnh sát để di chuyển đến địa điểm tập trung.

Việc sơ tán dân được chính quyền, lực lượng bộ đội, công an, dân quân, đoàn thanh niên thực hiện khẩn trương.

Người dân đi sơ tán được bố trí nơi ở tại các phòng học rộng rãi, sạch sẽ, an toàn, gần nhà vệ sinh và được cung cấp thực phẩm, nước uống.

Thở phào sau khi được chính quyền, lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán đến địa điểm tập trung, bà Hoàng Thị Việt (75 tuổi, trú tại thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng cũ, nay là xã Thiên Cầm), cho biết con cháu đều đang ở xa. Bà Việt ở một mình nên đã đi sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

Trong cơn bão Doksuri (bão số 10) năm 2017, nhà của bà Việt bị tốc mái, hư hỏng nhiều tài sản.

"Năm đó, gia đình tôi đi sơ tán nên người an toàn, còn trở về thì nhà hư hỏng nặng. Tôi mong cơn bão lần này đi qua nhẹ nhàng để mọi người được an toàn, tài sản không bị thiệt hại nặng như cơn bão lịch sử năm 2017", bà Việt nói.

Cơn bão số 10 năm 2017 là cơn bão lịch sử với tỉnh Hà Tĩnh khi địa phương này có hơn 93.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục người bị thương, 2 người chết (trong quá trình khắc phục hậu quả). Về tổng tài sản, Hà Tĩnh năm đó thiệt hại đến hơn 6.000 tỷ đồng.

Riêng xã Cẩm Nhượng cũ đã có hơn 1.500 nhà tốc mái, thậm chí nhiều nhà bị sập hoàn toàn (Ảnh chụp năm 2023, toàn cảnh xã Cẩm Nhượng cũ, nay là xã Thiên Cầm).