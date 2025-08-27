Lượng rác thải "khổng lồ" sau bão Kajiki

Bão Kajiki đổ bộ vào Nghệ An, kéo dài trong nhiều giờ với gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-15 đã khiến hệ thống điện, cây xanh tại các phường thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ bị bật gốc, gãy, đổ la liệt.

Lượng rác lớn từ cây gãy, đổ bao phủ khắp các tuyến đường, trong đó có các tuyến đường lớn như Mai Hắc Đế, Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Du... nằm trên quốc lộ 1A, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn.

Sau khi bão tan, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động 600 cán bộ, công nhân viên ra hiện trường dọn dẹp rác thải, thu dọn cây cối...

Ông Phan Văn Thế, Đội trưởng đội sản xuất số 1, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, cho biết 100% nhân lực, thiết bị máy móc của công ty đã được huy động để khắc phục hậu quả bão số 5. Các tuyến đường được dọn theo hình thức cuốn chiều, làm đến đâu, sạch, đẹp đến đó.

Với lượng rác thải rất lớn sau bão, công nhân môi trường làm việc với cường độ cao, làm việc xuyên trưa và kéo dài đến tận đêm khuya.

Lá cây bị gió bão cuốn xuống lòng đường, ngấm nước mưa, cộng với việc bị phương tiện lưu thông trên đường cán dính vào mặt đường khiến công nhân môi trường vất vả gom, bốc lên xe.

Bằng các dụng cụ tự chế, tận dụng từ tấm nhựa vỡ, tôn hay thùng xốp, các công nhân môi trường dọn lá cây, bùn, nạo sạch các rãnh để tránh bít kín các cống thoát nước.

Chị Phan Thị Phương Thảo, Đội sản xuất số 4, chia sẻ: "Công việc của anh chị em công nhân môi trường bắt đầu từ 6h, làm việc xuyên trưa, kéo dài đến tận khuya mới nghỉ. Như đêm qua, chúng tôi chỉ nghỉ được 3-4 tiếng".

Ước tính trong ngày 26/8, đã có hơn 2.000 tấn rác, bao gồm cây xanh gãy, đổ, rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt tại các phường thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ đã được dọn dẹp.

Phút nghỉ ngơi của công nhân môi trường giữa ca làm việc vất vả, cường độ cao.

"Khối lượng công việc rất lớn nhưng anh chị em công nhân môi trường đô thị động viên nhau cố gắng để làm sạch các tuyến đường, chạy đua với thời gian và thời tiết, góp phần mang lại diện mạo sạch, đẹp cho đô thị trong dịp Quốc khánh 2/9 tới", nữ công nhân Nguyễn Thị Hằng cho hay.

Chia sẻ với áp lực của công nhân môi trường, các doanh nghiệp có trụ sở bám mặt đường và nhiều người dân địa phương đã chủ động gom cành, lá cây gãy để xe rác đến bốc, chở đi.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, dự kiến phải mất một tuần lễ, đơn vị mới có thể dọn xong lượng rác thải cực lớn sau bão Kajiki.