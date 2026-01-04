Binh sĩ Ukraine ở thành phố Liman (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine thông báo chặn đứng hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, theo báo cáo tác chiến tối 3/1 từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hướng Huliaipole đã vượt qua hướng Pokrovsk về số lượng các cuộc xâm nhập của Nga.

Báo cáo có đoạn: "Từ đầu ngày, đã có 191 cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận, trong đó hướng Huliaipole ghi nhận số lượng tấn công nhiều nhất là 33, trong khi hướng Pokrovsk, vốn từ lâu dẫn đầu về số lượng giao tranh, có 31 trận đánh".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy các nỗ lực đột phá của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Theo hướng Pokrovsk, Nga thực hiện 31 cuộc tấn công nhưng bất thành và phải chịu tổn thất tới 33 binh sĩ, trong đó có 19 người thiệt mạng.

Ukraine thất thủ ở Bondarne, Nga mở đường tới Sloviansk

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục bổ nhiệm những người đứng đầu mới vào các vị trí quan trọng nhất của nhà nước.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Có báo cáo về việc họ đã chiếm được khu định cư Bondarne theo hướng Sloviansk.

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Nam, nhờ các hoạt động đang diễn ra, đã giành quyền kiểm soát khu định cư Bondarne thuộc Donetsk".

Lực lượng Moscow tiếp tục thiết lập vòng vây bên sườn Seversk (Siversk). Sau khi giải tỏa khu định cư Dibrova (ngày 29/12/2025) ở sườn phải và "mài nhọn" thêm căn cứ phía bắc của mũi thọc sâu, cuộc đột phá của RFAF bắt đầu ở trung tâm, dọc theo sông Vasukovka, theo hướng khu vực Nikiforovka-Fedorovka II, nơi kiểm soát mạng lưới đường sá cung cấp cho tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Ukraine (AFU).

Ngày 3/1, khu định cư Bondarne (với dân số khoảng 40 người năm 2001) - nằm ở hợp lưu của sông Kopanka và Vasukovka - đã được kiểm soát.

Cầu nối ở trung tâm mũi nhọn dọc theo tuyến Petrovskoe - Bondarne đang được mở rộng. Cầu nối này cho phép lực lượng Moscow tự do hành động để cắt đứt mũi nhọn Seversk theo 2 hướng: về phía tây bắc đến Nikiforovka-Fedorovka II và về phía tây nam đến Privole-Minkovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 3/1. Trong tình thế bị đối phương gây áp lực mạnh, lực lượng Kiev buộc phải rút lui khỏi một số vị trí để củng cố thế trận phòng ngự (Ảnh: Marat Khairullin).

Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết về tình hình trên mặt trận Sloviansk. Cụ thể, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía tây Seversk. Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang đồng thời xuyên thủng phòng tuyến của đối phương trên nhiều mặt trận.

Ở sườn phía bắc, lính xung kích Nga đang phát triển dọc theo cao tốc T-05-13 từ Seversk và Platonovka. Điều này sẽ cho phép họ thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với những tuyến đường tiếp tế của các đơn vị Kiev tại các cứ điểm gần hẻm núi Shyolkova và đẩy lùi họ khỏi các cao điểm ở bờ phải sông Seversky Donets.

Ở khu vực trung tâm, lực lượng Moscow đánh bật đối phương khỏi các vị trí của họ trên đường tiếp cận Fedorovka và đang giao tranh giành một chuỗi cứ điểm ở phía tây bắc ngôi làng. Các nhóm xung kích riêng lẻ xuyên thủng phòng tuyến của AFU và đang tiến về phía rừng Babachiy, việc kiểm soát khu vực này rất cần thiết cho các cuộc đột phá về phía Petrovskoye, nơi mà theo các báo cáo, đã được "kiểm soát" vào cuối tháng 12.

Tuy nhiên, đến nay, quân đội Nga vẫn chưa thể củng cố vị trí của mình. Đối phương tập trung các kíp lái UAV tại đó, làm phức tạp thêm việc tiến công và tiếp tế cho các nhóm xung kích. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở vùng lân cận Orekhovo-Vasilyevka, nơi lực lượng Moscow cũng được quan sát thấy đang tiến dọc theo đường cao tốc M-03.

Nhìn chung, tình hình ở khu vực này vẫn căng thẳng. Quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát để củng cố vị trí của họ trên các ngọn đồi phía tây Seversk, nhưng mức độ thành công chỉ được biết khi có thêm hình ảnh từ chiến trường.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 3/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ về phía đại đô thị Sloviansk (Ảnh: Rybar).

Nga vẫn chưa ngăn được cuộc khủng hoảng ở Kupyansk

Tình hình đối với quân đội Nga ở Kupyansk vẫn căng thẳng. Mặc dù các chiến dịch thành công ở bờ trái sông Oskol, nơi lực lượng Moscow đã giữ vững các vị trí trong khu công nghiệp, nhưng Ukraine đang dần mở rộng vùng kiểm soát sang bờ phải, kênh Rybar cho hay.

Theo đoạn phim từ phóng viên chiến trường Nga, các nhóm xung kích AFU đã tiến đến tòa án quận ở trung tâm Kupyansk. Lực lượng Kiev đang cố gắng tiến đến sông Oskol, nhưng không thể chiếm được chỗ đứng do hoạt động của UAV Nga.

Tình hình ở Moskovka lân cận vẫn chưa chắc chắn. Đoạn phim xuất hiện trực tuyến trước đó về sự hiện diện được cho là của các đơn vị Moscow trong làng khiến việc xác định đơn vị này trở nên khó khăn. Hơn nữa, ngôi làng cách trạm kiểm soát biên giới hiện tại hơn 5km, và một "bước đột phá" như vậy sẽ cần thêm đoạn phim từ cả hai phía để xác nhận.

Đồng thời, sau khi thời tiết quang đãng hơn, UAV Nga cuối cùng đã có thể hoạt động hết công suất, phần nào bù đắp ưu thế về quân số của Ukraine. AFU một lần nữa buộc phải hoạt động chủ yếu theo nhóm nhỏ, dựa vào UAV hạng nặng và nguồn cung cấp từ các robot mặt đất.

Cuộc khủng hoảng với quân đội Nga chắc chắn vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên, cơ hội giữ vững đầu cầu vượt qua Oskol và các vị trí của họ ở Kupyansk hiện đã tăng lên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 3/1. Kiev phản công ác liệt, giành lại phần lớn thành phố. Moscow vẫn chưa thể chặn được hoàn toàn đà tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt ở Zaporizhia

Theo kênh ZOV Military, trong ngày 3/1, các hoạt động chiến đấu tích cực vẫn tiếp diễn tại khu vực Kamensky. Lực lượng Moscow đang chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực Stepnogorsk.

Theo hướng Huliaipole, RFAF đang tiến về phía nam thành phố trong khu vực Dorozhnika.

Về phía Orekhov, binh sĩ Nga đang mở rộng vùng kiểm soát gần Belogorye.

Trong 3 ngày qua, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công và đã vượt qua được phòng tuyến của Nga bên trong Huliaipole đến tận phía đông, nơi chiếc xe bọc thép cuối cùng bị phá hủy. Mặt khác, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động mở rộng vùng đệm xung quanh Huliaipole từ phía bắc và phía nam và đã chiếm được nghĩa trang phía tây bắc Dorozhnianka, theo kênh Suriyakmaps.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 3/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển về nhiều phía. Ngược lại, Kiev phản công, xuyên thẳng vào trung tâm thành phố (Ảnh: Suriyakmaps).

Các trận chiến ở Kharkov chưa lắng

Kênh Nhật ký lính dù cho biết, quân đội Nga tiếp tục tiến công trên hầu hết các khu vực ở Kharkov dưới sự yểm trợ của UAV Geran, bom lượn và pháo hạng nặng.

AFU đang cố gắng sử dụng máy bay và tên lửa phương Tây để tập kích vào vùng Belgorod và các vị trí của RFAF ở Volchansk, nhưng hệ thống phòng không tỏ ra hiệu quả, vô hiệu hóa hầu hết các mối đe dọa.

Ở khu định cư Martynovka, lực lượng của Trung đoàn 245 RFAF phát hiện và loại bỏ một khẩu pháo tự hành Krab của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Krasnopillia ngày 3/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại vùng Kharkov gần biên giới Nga, lực lượng Kiev thường xuyên tìm cách sử dụng UAV tập kích vào vùng Belgorod, tuy nhiên, sự phối hợp tác chiến của đơn vị đặc nhiệm "Akhmat", Tiểu đoàn phòng không 552, các trung đoàn 246, 347 và 1472 RFAF đã không cho phép AFU đạt được mục tiêu.

Tại làng Volchansky Khutory, lực lượng Moscow ngăn chặn thành công nỗ lực đột phá phòng tuyến của đối phương. Ngoài ra, các trận chiến giành khu định cư vẫn đang diễn ra ác liệt, trong đó các đơn vị xung kích Nga đang tiến công.

Phía nam Volchansk, trong rừng Liman, binh sĩ Nga đã chiếm giữ các vị trí của AFU.

Các nhóm xung kích RFAF cũng đang tiến triển ở khu định cư Staritsa, chiếm được một phần rừng trồng bằng cách tiến về phía nam. Máy bay ném bom Nga phá hủy các vị trí của Ukraine trong khu vực khu định cư này.

Tại các khu vực định cư Chugunovka và Velikiy Buruluk, các vị trí của AFU đã bị phá hủy bởi UAV Geran và bom lượn. Trong quá trình tiến công, quân đội Nga dọn sạch một khu rừng ở khu vực Melovoe - Khattnye.

Kênh Suriykmaps đưa tin, ở phía bắc Kharkov, trong 2 ngày qua, lực lượng Moscow đã kiểm soát được các kho hàng ở phía tây Vovchanski Khutory và trạm biến áp, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh nghĩa trang. Ngoài ra, trong 7 ngày qua, Nga tiếp tục tiến công vào rừng Tatar, tiến đến ngoại ô Hrafske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 3/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển về nhiều phía (Ảnh: Suriyakmaps).

Thành phố Konstantinovka đang bị bao vây từ 2 phía

Trên hướng Konstantinovka thuộc vùng Donetsk, quân đội Nga tiếp tục đạt những thành công mới, bao vây thành phố từ hai phía và tốc độ phát triển đang tăng lên, kênh Frontbird cho biết.

Từ phía nam, lực lượng Moscow đang tiến về phía làng Il'inovka, giao tranh diễn ra ở sườn núi phía đông, giáp với khu dân cư. Ở phía bắc, một trận chiến giành vị trí đang diễn ra ở vùng lân cận làng Verolubovka.

Mặc dù các động thái này không ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của chiến tuyến nhưng rõ ràng AFU đang chịu tổn thất nặng nề.

Diễn biến tại một số mặt trận khác

Kênh Suriyakmaps đưa tin, trên mặt trận Seversk, trong 3 ngày qua, RFAF tiếp tục tiến công vào các ngọn đồi phía tây thành phố và các ngọn đồi phía bắc Riznykivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 3/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển về phía tây (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại Shakhovskoy, trong 5 ngày qua, các hoạt động quân sự của Nga đã mở rộng ra ngoài tuyến đường sắt, di chuyển dọc theo đường sắt về phía Mỏ số 2 “Vodyanskaya”, ngoại ô phía nam và phía bắc Bilytske, ngoại ô phía đông Novyi Donbas và ngoại ô phía nam khu định cư Vilne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Shakhovskoy ngày 3/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển về nhiều phía (Ảnh: Suriyakmaps).

Ở các mặt trận Pokrovsk, Udachnenskaya và Mezhevskaya: Trong 6 ngày qua, Lực lượng Đặc nhiệm Nga mở rộng các hoạt động dọc theo tuyến đường sắt và đường M-30. Ngoài ra, RFAF đã tái chiếm hoàn toàn pháo đài Zapadnaya số 1 và tiếp tục các hoạt động xung quanh bãi thải phía bắc pháo đài. Hơn nữa, "vùng xám" bên trong Novopidhorodne vẫn diễn ra giao tranh và không có thay đổi đáng kể.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk, Udachnenskaya và Mezhevskaya ngày 3/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển về nhiều phía (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga và Ukraine giành được bao nhiêu diện tích trong tháng 12/2025?

Kênh AMK Mapping đã công bố những thay đổi trên tiền tuyến ở Ukraine vào tháng 12/2025. Trên bản đồ, các khu vực màu vàng thể hiện bước tiến của Nga, màu xanh nhạt là thành tích của Ukraine.

Những thay đổi trên bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trong tháng 12/2025. Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát ra các khu vực màu nâu và vàng nhạt. Kiev phản công, giành lại một số vị trí màu xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Những tiến bộ của Nga như sau, Donetsk: +300,32km²; Zaporizhia: +173,59km²; Kharkov: + 63,33km²; Sumy: +38,98km²; Dnipropetrovsk: +36,42km²; Lugansk: +10,11km²; Belgorod: +1,76km². Tổng cộng: +624,51km² (giảm 23,87% so với tháng trước).

Những bước tiến của Ukraine được ước tính, Kharkiv: +50,57km²; Dnipropetrovsk: +20,54km²; Zaporizhia: +10,20km²; Donetsk: +9,15km². Tổng cộng: +90,46 km² (giảm 5,79% so với tháng trước).