Cô gái khiến loạt tài tử, ngôi sao hạng A Trung Quốc "mất ăn mất ngủ"

Ngày 3/1, tài khoản Iamroosie bất ngờ đăng tải loạt bài viết khẳng định đã hẹn hò với hơn chục sao nam hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Đáng chú ý, Tư Hiểu Địch còn công bố hình ảnh chụp tin nhắn riêng tư và một bức ảnh thân mật được cho là chụp cùng ca sĩ - diễn viên Lộc Hàm. Sự việc nhanh chóng khiến mạng xã hội Trung Quốc “bùng nổ”.

Tư Hiểu Địch đang gây xôn xao truyền thông Trung Quốc khi hé lộ cuộc sống riêng tư của loạt sao nam đình đám (Ảnh: Sohu).

Cô tuyên bố từng “qua đêm” với nhiều ngôi sao khi mới 30 tuổi. Những phát ngôn và hình ảnh này lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á.

Tuy nhiên, việc phát tán hình ảnh và tin nhắn riêng tư liên quan đến nghệ sĩ đã khiến Tư Hiểu Địch nhanh chóng bị các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc áp dụng biện pháp xử lý. Nhiều nội dung nhạy cảm bị gỡ bỏ, các tài khoản Weibo, Douyin, Xiaohongshu của cô lần lượt bị khóa hoặc hạn chế hiển thị.

Sau đó, Tư Hiểu Địch chuyển sang đăng tải nội dung trên nền tảng X (trước đây là Twitter), cho biết bản thân không thể tiếp tục lên tiếng trên các mạng xã hội nội địa. Cô bày tỏ sự bức xúc và ám chỉ vẫn còn nhiều thông tin chưa được công bố, có thể sẽ xuất hiện trên các nền tảng nước ngoài.

Hot girl mạng xã hội này còn tuyên bố đang nắm giữ nhiều hình ảnh “chưa từng công bố” liên quan đến Lâm Canh Tân, Khuất Sở Tiêu, Thái Từ Khôn, song tạm thời chưa công khai. Đồng thời, cô khẳng định các đoạn clip nhạy cảm đang lan truyền trên mạng không phải do mình phát tán.

Bức ảnh riêng tư được cho là của Tư Hiểu Địch và Lộc Hàm đang lan tràn trên mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Vụ việc tiếp tục leo thang trong đêm 3/1 khi Tư Hiểu Địch đăng thêm ảnh riêng tư được cho là chụp cùng Lộc Hàm. Dù người đàn ông trong ảnh không lộ mặt, một số cư dân mạng cho rằng có thể nhận ra Lộc Hàm thông qua trang phục.

Tuy nhiên, người hâm mộ nam ca sĩ nhanh chóng bác bỏ, khẳng định nhân vật trong ảnh không phải thần tượng của họ, dựa trên việc so sánh các chi tiết hình thể.

Trước tranh cãi, Tư Hiểu Địch cho biết mối quan hệ giữa cô và Lộc Hàm chỉ dừng ở mức bạn bè, còn bức ảnh được chụp trong lúc cả hai say rượu.

Không dừng lại ở đó, Tư Hiểu Địch còn công khai tố cáo nghệ sĩ piano Lý Vân Địch có hành vi sai trái trong quá khứ. Hiện, phía Lý Vân Địch chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Tháng 10/2025, Tư Hiểu Địch từng đăng đàn tố cáo thiên tài piano Trung Quốc đưa cô vào khách sạn, lợi dụng việc cô uống thuốc ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. Sau vụ việc, Tư Hiểu Địch cố liên hệ với Lý Vân Địch nhưng bị anh chặn liên lạc trên nhiều nền tảng.

Cô cũng nhắc tên Lâm Canh Tân, đăng tải ảnh chụp màn hình các đoạn hội thoại riêng tư và cáo buộc nam diễn viên có mối quan hệ mập mờ. Trong khi đó, Tư Hiểu Địch lại dành những lời nhận xét tích cực về Ngô Diệc Phàm, cho rằng anh từng cư xử chu đáo trong cuộc gặp gỡ trước đây.

Giải thích lý do công khai mọi chuyện, Tư Hiểu Địch cho biết bản thân cảm thấy bị đối xử như “món đồ chơi”, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và thể chất.

Các nam nghệ sĩ Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của Tư Hiểu Địch (Ảnh: Sina).

Trong ngày 3/1, hàng loạt nghệ sĩ Trung Quốc như Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Lâm Canh Tân, Phạm Thừa Thừa đồng loạt lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện những thông tin sai sự thật.

Đối diện với nguy cơ bị kiện tụng, Tư Hiểu Địch không tỏ ra e dè mà tiếp tục phản pháo, cho rằng các nghệ sĩ đang tìm cách “bịt miệng” cô. Trên trang cá nhân, cô còn chia sẻ việc bản thân nhận được những tin nhắn đe dọa.

“Đã có tin nhắn riêng đe dọa sẽ cho người đến tận nhà xử tôi. Các bạn ơi, còn nhớ những gì Ngô Diệc Phàm tự tin nói không. Anh ta nói nếu làm sai sẽ đi tù. Và chuyện gì đã xảy ra. Anh ta có thất hứa không?”, Tư Hiểu Địch chia sẻ trên trang cá nhân.

Vụ việc liên quan đến Tư Hiểu Địch vẫn đang diễn biến phức tạp, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc trong những ngày đầu năm mới. Scandal cũng cho thấy mặt tối của làng giải trí Hoa ngữ, nơi đời tư nghệ sĩ có thể trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ sau vài dòng đăng tải trên mạng xã hội.