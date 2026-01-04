Khởi tố 2 kẻ gây ra loạt vụ trộm ở Tây Ninh

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Minh Hùng và Võ Trung Trực để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo công an, rạng sáng 23/12/2025, bà N.T.T.Q. (43 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM; tạm trú ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa) phát hiện cổng nhà mở, bị mất 2 xe máy nên trình báo công an.

Hùng và Trực cùng tang vật vụ trộm (Ảnh: N.H.).

Vào cuộc xác minh, Công an xã Hậu Nghĩa xác định Dương Minh Hùng (33 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa) là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Tang vật là 2 xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng đã được thu hồi, trao trả cho chủ sở hữu.

Mở rộng điều tra, Hùng khai nhận tối 20/12/2025, bị can cùng Võ Trung Trực (30 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đột nhập một phòng trọ tại ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa, lấy trộm 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động.

Ngoài ra, Hùng còn khai thực hiện một vụ trộm xe máy khác trên địa bàn xã Hậu Nghĩa vào ngày 2/12/2025.

Từ lời khai, công an đã bắt giữ Võ Trung Trực. Tại cơ quan công an, Trực thừa nhận hành vi trộm cắp.

Theo hồ sơ, Dương Minh Hùng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, nhưng tiếp tục vi phạm. Võ Trung Trực chưa có tiền án, tiền sự, song kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.