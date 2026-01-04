Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ qua bộ sưu tập áo dài “Sắc sen miền di sản”

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề “Nghìn nét Việt trên đất tiên” diễn ra ngày 3/1 tại Công viên văn hóa Suối Tiên (TPHCM), thu hút sự tham gia của hàng ngàn du khách. Đây là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới, hướng đến tôn vinh và lan tỏa các giá trị truyền thống của dân tộc.

Bộ sưu tập áo dài "Sắc sen miền di sản" được giới thiệu tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chương trình, màn trình diễn áo dài "Sắc sen miền di sản" là điểm nhấn thời trang được nhiều khán giả chú ý. Không gian lễ hội với thư pháp, âm nhạc dân tộc và nghề lụa tạo nên bối cảnh đậm đà bản sắc, khiến áo dài hiện lên vừa gần gũi, vừa trang trọng. Bộ sưu tập kết nối yếu tố thị giác với âm thanh và trải nghiệm truyền thống, khiến người xem cảm nhận sâu hơn về văn hóa Việt.

Đây là bộ sưu tập mới của nhà thiết kế (NTK) Hồng Nhung, lấy hoa sen làm cảm hứng, kết hợp các hình ảnh di sản tiêu biểu nhằm tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt và giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy đương đại.

Bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp hoa sen và biểu tượng văn hóa nổi bật của Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo NTK, hoa sen trong bộ sưu tập không chỉ là họa tiết trang trí mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện. Trên phom dáng áo dài quen thuộc, các di sản, di tích và biểu tượng văn hóa như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, Chùa Cầu Hội An hay Nhà thờ Đức Bà được thể hiện bằng đường nét mềm mại, gợi nhớ về cội nguồn và bản sắc dân tộc.

Bộ sưu tập được xây dựng trên tinh thần giữ gìn hình hài truyền thống của áo dài, đồng thời mở rộng không gian cảm xúc cho người mặc, khơi gợi hành trình trở về gốc rễ cội nguồn. Mỗi thiết kế là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thuần khiết của sen và chiều sâu văn hóa Việt, hướng đến cảm nhận tinh tế, sâu sắc.

Hình ảnh người phụ nữ trong bộ sưu tập được khắc họa với tinh thần thanh lịch, duyên dáng nhưng không tách rời nhịp sống hiện đại. Theo NTK Hồng Nhung, đó là vẻ đẹp dịu dàng trong tâm hồn, bền bỉ trong bản lĩnh và có khả năng thích ứng cùng thời đại.

Màn trình diễn áo dài trong không gian văn hóa giúp khán giả có trải nghiệm thú vị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong tổng thể Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026, màn trình diễn áo dài không chỉ là điểm nhấn thời trang mà còn đóng vai trò kết nối các loại hình nghệ thuật truyền thống. Sự giao thoa giữa trang phục, không gian và trải nghiệm văn hóa giúp công chúng tiếp cận áo dài như một biểu tượng sống, hiện diện trong đời sống đương đại.

Thông qua bộ sưu tập lần này, NTK Hồng Nhung cho thấy nỗ lực tiếp cận áo dài như một diễn ngôn văn hóa, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối bằng ngôn ngữ sáng tạo phù hợp với hôm nay.