Hình hài tuyến cao tốc Bắc - Nam hơn 11km qua Đà Nẵng sắp được thông xe

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được thi công từ tháng 8/2023, có chiều dài gần 11,5km, tổng mức đầu tư của dự án là 2.113 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu tiếp giáp cao tốc La Sơn - Hòa Liên, điểm cuối tiếp giáp nút giao Túy Loan nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong ảnh là điểm đầu tuyến.

Thời gian qua dự án này gặp nhiều vướng mắc khiến việc thi công chậm, nhưng ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) khẳng định, với tinh thần chỉ đạo từ Chính phủ, hỗ trợ của địa phương và nỗ lực của đơn vị thi công, dự án chắc chắn sẽ thông xe vào ngày 19/8.

Theo ông Hưng, đến thời điểm hiện tại, tuyến chính dài gần 11,5km đã hoàn thiện khoảng 99% khối lượng công việc, chỉ còn lại một số đoạn nhỏ cần hoàn thiện lớp bê tông nhựa mặt trên.

“Hiện tại, lớp bê tông nhựa đã được thi công gần xong, còn lại khoảng 1km chúng tôi phân chia thành 3 đoạn và sẽ đẩy nhanh tiến độ, dự kiến cuối tuần này sẽ thảm nhựa xong toàn bộ”, ông Hưng khẳng định.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 7/8, các công nhân trên công trường dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, hoàn thành những hạng mục cuối cùng.

Các thiết bị đảm bảo an toàn như hộ lan, rào chắn đang được triển khai. Các hạng mục này sẽ hoàn thành ngay khi mặt đường hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn trước khi thông xe.

Tính đến đầu tháng 8, khoảng 80% hệ thống biển báo đã được cắm xong, phần còn lại sẽ hoàn thiện trong vài ngày tới.

Song hành với tuyến chính, đường gom hai bên tuyến dài 20km cũng đang được gấp rút thi công.

Tuy nhiên, theo đại diện đơn vị điều hành dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), một số đoạn hiện vẫn vướng mặt bằng do người dân chưa đồng thuận, đặc biệt tại khu vực gần nút giao tại xã Bà Nà.

Dọc tuyến có 6 cây cầu chính, bao gồm cầu Hoàng Văn Thái, cầu qua đường DT602 và các cầu nhỏ khác. Trong ảnh là một cầu vượt giao với đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Nút giao với đường Hoàng Văn Thái sẽ thiết kế lối ra, vào của tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Theo đại diện đơn vị điều hành dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, dự án được đánh giá là có mật độ lối ra, vào dày hơn các tuyến cao tốc khác trên cả nước.

Trong giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng với 4 làn xe cơ giới, chưa có làn dừng khẩn cấp. Tốc độ thiết kế đạt 80-100km/h.

Theo quy hoạch hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng lên 6 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông trong dài hạn.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đoạn gần cuối tuyến nhìn từ trên cao gần như đã hoàn thiện, các phương tiện có thể di chuyển trên cả 2 làn đường.

Theo kế hoạch, cả hai làn xe sẽ được đưa vào khai thác đồng thời. Đối với những đoạn chưa hoàn thiện đường gom, xe máy và xe thô sơ sẽ bị hạn chế lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông.

Vị trí cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Ảnh: Google Maps).