Hành trình tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long

Chiều 19/7, tàu QN 7105 trong quá trình di chuyển tham quan ở tuyến 2, trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), do dông lốc không may bị lật. Lúc này, trên tàu có 48 khách và 3 thuyền viên (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Ngay sau khi xảy ra vụ lật tàu, các lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Ninh như Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh,... có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Đến 21h30 ngày 19/7, các lực lượng chức năng cứu sống được 11 người, trục vớt được 28 thi thể. Trong ảnh là một bé trai được cứu sống sau vụ tai nạn. (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Ngay sau khi nhận được thông tin tàu du lịch bị đắm tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh, tối 19/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về diễn biến vụ việc, lãnh đạo Chính phủ chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng lưu ý nếu trong tối nay thực hiện cứu hộ phải tính toán phương án, khả năng an toàn của đội tìm kiếm cũng phải đặt lên trên hàng đầu (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Hiện tàu du lịch chưa thể lật lại vì cabin của tàu đã đắm và cắm xuống đáy bùn dưới biển. Do đó, muốn lật tàu các lực lượng phải tìm cách đưa dây qua mạn tàu đối diện nhưng thời tiết hiện chưa thuận lợi (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Người nhái được huy động để tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Tàu bị nạn là tàu Vịnh Xanh 58, biển số QN-7105, chủ phương tiện là Đoàn Văn Trình, trú Quảng Ninh (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Sau khi xảy ra vụ lật tàu, tỉnh Quảng Ninh đã huy động biên phòng, hải quân, công an, cảng vụ cùng gần 30 tàu và 2 xuồng ra hiện trường cứu hộ, đồng thời thành lập Sở chỉ huy tổ chức tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Quảng Ninh Media Group).