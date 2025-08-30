Minh Tú gặp chấn thương nặng, chồng Tây kề cận chăm sóc tận tình

Tối 29/8, siêu mẫu Minh Tú thông báo đến khán giả về tình hình sức khỏe của cô sau khi rời Sao nhập ngũ vì chấn thương. Minh Tú cho biết, kết quả chẩn đoán cô bị đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương.

Minh Tú bị đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Đôi khi hành trình mà mình lựa chọn không chỉ có niềm vui, tiếng cười và những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn đi kèm cả thử thách và nỗi đau.

Đọc từng dòng kết quả, tim tôi nặng trĩu. Tôi tiếc nuối vì những điều, những kế hoạch sắp tới còn dang dở, lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước. Tôi cũng phải đối diện với ca phẫu thuật tái tạo dây chằng, gọt sụn chêm", Minh Tú cho hay.

Siêu mẫu cho biết, thời gian tới sẽ không hề dễ dàng, nhưng cô tin rằng mọi khó khăn đều giúp mỗi người mạnh mẽ, kiên nhẫn và biết giữ gìn sức khỏe hơn.

"Tôi trân trọng từng khoảnh khắc và những bước đi tưởng chừng bình thường nhưng thật quý giá. Cảm ơn sự yêu thương, động viên từ mọi người. Hành trình hồi phục phía trước chắc chắn sẽ khó khăn, cố lên nào", Minh Tú chia sẻ.

Nhiều khán giả để lại bình luận chúc Minh Tú sớm hồi phục sức khỏe sau chấn thương.

Siêu mẫu Minh Tú được chồng Tây động viên, chăm sóc (Ảnh: Chụp màn hình).

Những ngày vừa qua, Minh Tú cũng chia sẻ một số hình ảnh được chồng Tây tận tình chăm sóc trong giai đoạn cô bị chấn thương. Vì đi lại khó khăn, Minh Tú luôn có ông xã kề cận, dìu từng bước đi.

Cô bày tỏ sự hạnh phúc và may mắn khi cảm nhận được tình yêu thương từ bạn đời. "Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu", siêu mẫu nhắn gửi chồng.

Trước đó, trong tập 4 Sao nhập ngũ lên sóng tối 27/8, Minh Tú nói lời chia tay chương trình vì gặp sự cố sức khỏe. Trong quá trình ghi hình, chân dài bị ngã xuống nền đất, chấn thương nặng. Vì sức khỏe không cho phép, cô cũng vắng mặt trong đêm nhạc Sao nhập ngũ hôm 24/8 tại TPHCM.

"Đây là điều thật sự khiến tôi tiếc nuối, vì không được cùng sát cánh bên chương trình và những đồng chí, đồng đội thân thương. Tôi cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi, cả trong lúc luyện tập cũng như thời điểm tôi bị chấn thương", Minh Tú nói.

Siêu mẫu Minh Tú học cách giữ tinh thần lạc quan trước những vấn đề về sức khỏe (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đây không phải là lần đầu tiên tình hình sức khỏe của Minh Tú nhận được sự quan tâm từ khán giả. Cuối năm 2024, cô hé lộ bản thân phải đối mặt với bệnh cột sống, thoái hóa và mất xương, có nguy cơ gặp khó khăn trong sinh hoạt, đi lại cũng như sinh nở.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí lúc đó, Minh Tú cho biết cô rất lo lắng khi bản thân còn khá trẻ, chưa có con, tình trạng khá nặng so với độ tuổi.

Nhờ gia đình, bạn bè và chồng động viên, siêu mẫu vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực, giữ tinh thần lạc quan để tập trung điều trị.

Một năm vừa qua, cô chấp nhận sống chung với căn bệnh, hạn chế nhất có thể những va chạm mạnh lên cột sống. Mỗi tuần, Minh Tú tập vật lý trị liệu 2-3 lần. Ngoài ra, cô cũng tập pilates, yoga, bơi lội để cải thiện tình trạng thoái hóa đốt sống, cong vẹo cột sống.