Thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nghệ An

Ngày 28/8, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký ban hành quyết định về việc ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung này được thực hiện theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cán bộ Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn lao động là người nước ngoài về quy trình, thủ tục mở tài khoản VNeID (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ủy quyền, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đúng nội dung được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Người đứng đầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về việc phân cấp cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Thời hạn ủy quyền được tính từ ngày 28/8 đến khi có quy định về phân cấp thực hiện các nội dung trên hoặc các quy định khác liên quan.