Tổng thống Donald Trump tước đặc quyền an ninh dành cho bà Kamala Harris

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc tranh luận với bà Kamala Harris trong chiến dịch tranh cử năm 2024 (Ảnh: AFP).

Một quan chức Mỹ cho hay, trong lá thư gửi cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đề ngày 28/8, Nhà Trắng thông báo việc chấm dứt cơ chế Mật vụ bảo vệ dành cho bà từ ngày 1/9.

Trả lời phỏng vấn NBC hôm 29/9, Kirsten Allen, cố vấn cấp cao của Harris, đã xác nhận tin các mật vụ ngừng bảo vệ cựu Phó Tổng thống Mỹ.

“Cựu Phó Tổng thống Harris biết ơn Cơ quan Mật vụ vì tính chuyên nghiệp, sự tận tâm và cam kết không ngừng nghỉ của họ trong vấn đề an toàn”, người này cho hay.

Ông Trump cũng đã chấm dứt chế độ bảo vệ liên bang cho một số người khác, trong đó có cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Vào tháng 3, ông Trump đã hủy bỏ chế độ bảo vệ dành cho 2 người con của người tiền nhiệm, gồm Hunter Biden và Ashley Biden.

Theo thông lệ, các cựu phó tổng thống được Mật vụ bảo vệ trong 6 tháng sau khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, chế độ bảo vệ của bà Harris được kéo dài thành một năm, đến tháng 1/2026 theo quyết định của Tổng thống khi đó là ông Joe Biden trước khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay.

Tháng 9 tới, bà Harris sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn quảng bá cuốn hồi ký tại 15 thành phố. Cuốn sách viết về chiến dịch tranh cử tổng thống không thành công của bà, khi bà trở thành ứng viên đảng Dân chủ trong 107 ngày sau khi ông Biden rút khỏi cuộc đua. Bà Harris hồi tháng 7 tuyên bố sẽ không tranh cử thống đốc California năm 2026.