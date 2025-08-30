Trường Đại học Tài chính - Marketing: 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo

Trường Đại học Tài chính - Marketing (Ảnh: UFM).

Sáng 30/8, TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho biết Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) đã tiến hành rà soát và điều chỉnh kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2025.

Kết quả rà soát cho thấy có 33 thí sinh từ trượt thành đỗ và 42 thí sinh từ đỗ thành trượt.

Nguyên nhân phát sinh trong khâu quy đổi điểm từ các chứng chỉ tiếng Anh sang điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển đã xảy ra sai sót trong việc tích hợp dữ liệu đưa vào xét tuyển dẫn đến một số trường hợp thí sinh bị tính điểm không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển.

Sau khi rà soát toàn bộ dữ liệu xét tuyển, nhà trường đã đối chiếu nguyện vọng của từng thí sinh và triển khai các bước xử lý cụ thể: gửi báo cáo chi tiết và danh sách thí sinh có sai sót đến Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT để xin ý kiến và phối hợp xử lý.

Phía trường đã làm việc với các bên liên quan để hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, đồng thời thực hiện đúng quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT.

Về phía thí sinh, Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết đã thông báo đến 33 thí sinh về việc bổ sung, xác nhận nhập học theo nguyện vọng trúng tuyển mới vào trường đối với các trường hợp thí sinh trượt thành đỗ.

Đối với thí sinh đỗ thành trượt, nhà trường liên hệ trực tiếp gửi lời xin lỗi đến 42 thí sinh và thông báo kết quả trúng tuyển điều chỉnh theo nguyện vọng trúng tuyển liền kề sau.

Đồng thời, trường cũng đã gửi công văn đến các trường đại học có nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhập học theo nguyện vọng trúng tuyển mới.

TS Lê Trung Đạo, cho hay trong số 33 thí sinh được gọi trúng tuyển lại, một số không chọn vào UFM mà theo học ở trường đã báo trúng tuyển ban đầu.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi các thí sinh bị ảnh hưởng và cảm ơn các trường khác đã hỗ trợ. Nhà trường đã gọi điện cho từng thí sinh để trao đổi, cả cha mẹ các em. Quyền lợi của thí sinh sẽ được tôn trọng và đảm bảo tối đa. Trường sẽ hoàn thiện quy trình nghiệp vụ để đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan về sau", TS Lê Trung Đạo nói.

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận hàng loạt sai sót dẫn đến nhiều thí sinh đỗ thành trượt, trượt thành đỗ. Sự việc xảy ra ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Ngân hàng TPHCM, Ngoại thương, Tài chính - Marketing...