Bắt đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

[TRỰC TIẾP] Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Theo dự kiến, từ 6h30 ngày 30/8 diễn ra chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Từ trưa 29/8, hàng vạn người dân đã tập trung dọc các tuyến đường dự kiến đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để giữ chỗ, chờ xem buổi tổng duyệt.

Nhiều người dân chờ xuyên đêm để xem diễu binh, diễu hành sáng 30/8 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Lịch trình tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dự kiến như sau:

6h30: Bắt đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo các hướng sau:

Khối Nghi trượng:

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn

Khối đi bộ:

Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.

Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.

Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:

Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

Hướng 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1

Sau đó là chương trình giao lưu quân dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.

Lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài như tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm.

Bên cạnh đó còn có các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác (nội dung được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi tổng duyệt).

Dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình.