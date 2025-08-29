Vì sao khó đăng ký nhận 100.000 đồng tiền Quốc khánh trên ứng dụng VNeID?

Từ tối 28/8 đến sáng 29/8, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đăng nhập vào VNeID và đăng ký tài khoản trong mục an sinh xã hội.

Lý do trước đó, Thủ tướng đã ban hành công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, chi trả cho toàn dân.

Bộ Chính trị trước đó cũng đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để được nhận món quà ý nghĩa trên, người dân cần đăng ký nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, gây quá tải khi truy cập.

Các bước đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID (Ảnh: H.N.)

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình trạng này, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an), cho biết ứng dụng VNeID đang được bảo trì, nâng cấp mục an sinh xã hội.

Đây là lý do người dân khó đăng nhập hay cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục C06 đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện việc cập nhật, bảo trì, làm việc với các ngân hàng có liên kết và dự kiến trong buổi chiều 29/8, người dân có thể truy cập ứng dụng VNeID bình thường.