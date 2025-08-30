Sau nhiều năm, lần đầu Trường Đại học Y Hà Nội tuyển bổ sung

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp gồm A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh), B08 (toán, sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 17.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Xếp loại tốt nghiệp bác sĩ khóa 2019-2025 của Trường ĐH Y Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Trước đó, tại lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 29/8, lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, trong hơn 1.070 sinh viên Đại học Y tốt nghiệp năm nay, 46 em đạt loại giỏi, chiếm khoảng 4,3%, thấp nhất cả nước. Không sinh viên nào nhận bằng loại xuất sắc.

Cụ thể, năm 2025 trường có 726 sinh viên tốt nghiệp hệ bác sĩ (học 6 năm) các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt.

Đặc biệt, có 345 sinh viên tốt nghiệp hệ cử nhân (học 4 năm) ở ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng và Dinh dưỡng.

Khen thưởng cuối khóa học 169 sinh viên hệ bác sĩ và 82 sinh viên hệ cử nhân (Ảnh: M. Hà).

Toàn trường chỉ 46 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm khoảng 4,3%. Số đạt loại khá là 733, chiếm khoảng 68,4%. Còn lại là trung bình khá và trung bình.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, việc đánh giá, thi cử của nhà trường rất khắt khe. Việc học ở đây rất khó nên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở mức thấp.

Thí sinh thi lý thuyết trên máy tính với ngân hàng câu hỏi được bổ sung hàng năm. Với thi lâm sàng, họ phải thi theo các tình huống để đánh giá năng lực tổng hợp.