Chưa dọn dẹp hết ngổn ngang sau bão Kajiki, người dân lại lo thiên tai mới

Năm ngày sau khi cơn bão Kajiki quét qua hôm 25/8, nhiều địa phương chịu thiệt hại ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa kịp khắc phục xong. Bão Kajiki hoành hành nhiều giờ đã gây thiệt hại lớn cho Hà Tĩnh.

Trên đường Nguyễn Huy Oánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, cây xanh, cột điện ngã làm bức tường cũng đổ sập ra vỉa hè và đường.

Khi cơn bão đi qua, lực lượng chức năng đã ra quân cắt tỉa cành cây gãy đổ, thu dọn rác thải. Song, tại nhiều tuyến đường của phường Thành Sen như Lý Tự Trọng, Nguyễn Du hay trước trụ sở Sở Y tế, vẫn còn sót lại những gốc cây bật rễ, thân cây nằm ngổn ngang trên vỉa hè.

Bão Kajiki khiến hàng loạt cột điện gãy đổ, làm hư hỏng nghiêm trọng lưới điện, ảnh hưởng đến cung cấp điện cho hơn 490.000 khách hàng.

Ngành điện đã nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão gây ra. Tuy nhiên, một số nơi như ở xã Thạch Khê vẫn chưa khắc phục xong, người dân chưa có điện, có nước sạch để sinh hoạt.

Khung cảnh xác xơ tại một con đường ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Bão Kajiki khiến Hà Tĩnh có 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà tốc mái.

Theo chia sẻ của nhiều người dân, sau bão, họ "đỏ mắt" đi tìm thợ xây sửa nhà do số lượng nhà, công trình hư hỏng quá nhiều.

Chưa kịp khắc phục xong hậu quả của bão Kajiki và ổn định cuộc sống, chính quyền, người dân Hà Tĩnh lại phải lo "thiên tai chồng thiên tai" khi áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão số 6.

Cơn bão này khi hình thành được dự báo không mạnh như bão Kajiki nhưng gây mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm.

Trước dự báo nêu trên, nhiều hồ chứa như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác, Đá Hàn và Nhà máy thủy điện Hố Hô tại Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn điều tiết nước để ứng phó với mưa lớn.