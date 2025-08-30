Yêu cầu chủ đầu tư khắc phục "ma trận ổ gà" trên đường Lò Lu ở TPHCM

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, cơ quan này đã đề nghị các đơn vị phối hợp với địa phương xử lý tình trạng đường Lò Lu (phường Long Phước) xuống cấp trầm trọng.

Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án nâng cấp đường Lò Lu chấn chỉnh tình trạng này.

Đường Lò Lu chi chít ổ gà, ổ voi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Duy Long, Phó chủ tịch UBND phường Long Phước, cho biết, địa phương đã đề nghị chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp, đọng nước.

"Đây là việc của đơn vị thi công, chúng tôi chỉ có thể yêu cầu, đôn đốc. Vì các cháu học sinh chuẩn bị nhập học rồi, nên lối ra vào cổng trường và các lối ra vào đường hẻm phải đảm bảo an toàn", lãnh đạo phường chia sẻ.

Theo ông Long, phía đơn vị thi công đã cam kết khắc phục sớm các nội dung mà địa phương phản ánh.

Đường Lò Lu đang trong giai đoạn vừa thi công cải tạo, vừa duy trì giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tình trạng xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ voi tại đường Lò Lu đã được người dân phản ánh nhiều năm. Đến ngày 26/6, TPHCM khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu với tổng mức đầu tư hơn 755 tỷ đồng, thi công trong 8 tháng.

Tuy nhiên, việc thi công phát sinh nhiều bất cập. Ngày 16/7, UBND phường Long Phước đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức (chủ đầu tư) tăng cường đảm bảo an toàn giao thông khi triển khai dự án.

Địa phương phản ánh nhiều vấn đề, như: việc tổ chức thi công chưa đảm bảo biện pháp phân luồng giao thông; rào chắn, biển báo chưa được bố trí đầy đủ; chưa đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường (mặt đường thường xuyên bị bồi lắng bùn và ngập nước).

Đặc biệt, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Đường Lò Lu dự kiến được đấu nối vào nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Sau phản ánh của địa phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Nguyễn Anh Minh đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương giải quyết kiến nghị của địa phương.

Đường Lò Lu dài khoảng 2km, nằm trên địa bàn phường Long Phước (TP Thủ Đức cũ). Tuyến đường này kết nối đường Lã Xuân Oai với đường Nguyễn Xiển.

Trong tương lai, đường Lò Lu được đấu nối thẳng vào nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3. Ngày 28/8, HĐND TPHCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư nút giao này.