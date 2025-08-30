80 năm tài chính quốc gia qua 3 giai đoạn phát triển của Kiểm toán Nhà nước

Từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, Kiểm toán Nhà nước trưng bày gian triển lãm chủ đề “Mạch nguồn kiên định - 80 năm dòng chảy tài chính quốc gia và vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Không gian triển lãm của Kiểm toán Nhà nước được bố trí trên diện tích 198m2, được thiết kế như “dòng sông tài chính” - xuyên suốt qua các dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, từ năm 1945 đến năm 2025 và hướng đến 2045 - dấu mốc 100 năm thành lập nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn dành thời gian tham quan từng khu vực trong không gian trưng bày (Ảnh: SAV).

Triển lãm gồm 3 giai đoạn của Kiểm toán Nhà nước, gắn với 80 năm hành trình đất nước, gồm: câu chuyện lịch sử - mạch nguồn sơ khai; xây dựng và phát triển; kiểm toán số hóa - dẫn lối minh bạch quốc gia. Các dấu mốc góp phần khẳng định vai trò của Kiểm toán Nhà nước là một trong những trụ cột quan trọng góp phần vào sự minh bạch, công khai và ổn định tài chính công.

Qua đó, không gian trưng bày khái quát quá trình hình thành của nền tài chính quốc gia từ thời kỳ sơ khai trong kháng chiến đến thiết chế độc lập và khát vọng về tương lai số hóa minh bạch. Đồng thời, không gian ứng dụng công nghệ trình chiếu, tương tác, tạo ấn tượng với khách tham quan.

Không gian không chỉ trưng bày những hiện vật quý mà còn giúp khách tham quan có thể lắng nghe lịch sử do suốt thời gian triển lãm, các hướng dẫn viên sẽ giao lưu và hướng dẫn công chúng trải nghiệm không gian trưng bày của Kiểm toán Nhà nước.