80 năm tài chính quốc gia qua 3 giai đoạn phát triển của Kiểm toán Nhà nước
(Dân trí) - Kiểm toán Nhà nước triển lãm hành trình 80 năm tài chính quốc gia qua 3 giai đoạn, nhằm khẳng định vai trò trụ cột của ngành trong minh bạch tài chính công.
Từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, Kiểm toán Nhà nước trưng bày gian triển lãm chủ đề “Mạch nguồn kiên định - 80 năm dòng chảy tài chính quốc gia và vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).
Không gian triển lãm của Kiểm toán Nhà nước được bố trí trên diện tích 198m2, được thiết kế như “dòng sông tài chính” - xuyên suốt qua các dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, từ năm 1945 đến năm 2025 và hướng đến 2045 - dấu mốc 100 năm thành lập nước.
Triển lãm gồm 3 giai đoạn của Kiểm toán Nhà nước, gắn với 80 năm hành trình đất nước, gồm: câu chuyện lịch sử - mạch nguồn sơ khai; xây dựng và phát triển; kiểm toán số hóa - dẫn lối minh bạch quốc gia. Các dấu mốc góp phần khẳng định vai trò của Kiểm toán Nhà nước là một trong những trụ cột quan trọng góp phần vào sự minh bạch, công khai và ổn định tài chính công.
Qua đó, không gian trưng bày khái quát quá trình hình thành của nền tài chính quốc gia từ thời kỳ sơ khai trong kháng chiến đến thiết chế độc lập và khát vọng về tương lai số hóa minh bạch. Đồng thời, không gian ứng dụng công nghệ trình chiếu, tương tác, tạo ấn tượng với khách tham quan.
Không gian không chỉ trưng bày những hiện vật quý mà còn giúp khách tham quan có thể lắng nghe lịch sử do suốt thời gian triển lãm, các hướng dẫn viên sẽ giao lưu và hướng dẫn công chúng trải nghiệm không gian trưng bày của Kiểm toán Nhà nước.
Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), khu phức hợp hiện đại rộng 90ha với tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên có sự góp mặt của các bộ, ban, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng hơn 200 doanh nghiệp lớn, tạo nên bức tranh toàn diện về chặng đường phát triển của đất nước.
Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 28/8 đến 5/9.