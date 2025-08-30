Sắp diễn ra tọa đàm 80 năm Độc lập: Bản lĩnh kinh tế - Khát vọng phát triển

9h30 ngày 31/8, báo Dân trí tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “80 năm Độc lập: Bản lĩnh kinh tế, Khát vọng phát triển”.

Tọa đàm hướng đến phân tích những thành tựu nổi bật của nền kinh tế Việt Nam sau 80 năm đất nước giành độc lập - từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư quốc tế và ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới.

Tại tọa đàm, các diễn giả sẽ tập trung thảo luận về cơ hội lớn của nền kinh tế trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội lớn như làn sóng dịch chuyển đầu tư, các hiệp định mới, chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển bền vững….

Bên cạnh đó, những thách thức như cạnh tranh quốc tế gay gắt, biến động địa chính trị, yêu cầu đổi mới công nghệ, phát triển bền vững hay bài toán về vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao… cũng sẽ được phân tích sâu.

Tọa đàm có sự tham gia của TS Bùi Thanh Minh - Phó giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo CAIO - Founder Công ty cổ phần An ninh mạng SCS.

Các diễn giả tham gia chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề “80 năm Độc lập: Bản lĩnh kinh tế, Khát vọng phát triển”

Các diễn giả cũng sẽ cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật nhất của kinh tế Việt Nam trong chặng đường 80 năm qua, từ góc nhìn nghiên cứu và từ thực tiễn doanh nghiệp. Câu chuyện về bản lĩnh, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp Việt cũng sẽ được chia sẻ.

Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Diễn giả tại tọa đàm sẽ phân tích đâu là cơ hội lớn nhất, thách thức cấp bách nhất, và những chính sách cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thông qua phần trao đổi, tọa đàm hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều về hành trình 80 năm kinh tế Việt Nam; khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới từ chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức đến nâng tầm doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Những giải pháp, kỳ vọng và khát vọng được nêu ra tại tọa đàm sẽ truyền cảm hứng và góp phần định hướng con đường để doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai.