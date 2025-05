Hàng trăm em nhỏ hào hứng trải nghiệm trại hè làm chiến sĩ Công an nhân dân

Sáng 31/5, Học viện Cảnh sát Nhân dân (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức chương trình trại hè “Học làm chiến sĩ Công an” năm 2025, chương trình nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè,

Hơn 300 chiến sĩ nhí tham gia Trại hè “Học làm chiến sĩ Công an” Khóa I năm 2025 với chủ đề “Thép đã tôi thế đấy”, cùng nhau học tập, rèn luyện và trải nghiệm môi trường kỷ luật như một chiến sĩ thực thụ.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân - dân cho biết, chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” dành cho học sinh do Học viện CSND hiện đang tổ chức với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực đã góp phần thực hiện nhanh chóng, kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025.

“Tôi mong rằng trong một tuần của Trại hè, các chiến sĩ Công an nhỏ tuổi sẽ có những trải nghiệm thú vị, học thêm được nhiều kiến thức bổ ích, vượt qua được những khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Thiếu tướng Trần Quang Huyên chia sẻ.

Trong 8 ngày tại trại hè, các em nhỏ sẽ được tham gia nhiều chuyên đề bổ ích và thiết thực như: An toàn giao thông; An toàn nơi công cộng; An toàn khi sử dụng Internet; Kỹ năng phòng cháy chữa cháy; Phòng chống xâm hại và bắt cóc trẻ em; Phòng chống đuối nước; Phòng ngừa ma túy học đường… Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong đời sống hàng ngày.

Các học viên nhí được chia thành các tiểu đội, trung đội theo tổ chức quân ngũ, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, các em bắt đầu làm quen với nếp sinh hoạt, rèn luyện kỷ luật và tinh thần tập thể trong không khí phấn khởi, hứng khởi và đầy háo hức.

Ngay trong buổi đầu tiên, các em được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản nhất trong cuộc sống thường ngày như: Cách sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, tự tay giặt giũ, gấp chăn màn, quần áo đúng quy củ, những bài học nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần rèn luyện tính tự lập và nề nếp sinh hoạt cho các chiến sĩ nhí.

Từ những việc tưởng chừng đơn giản ấy, các em học được tính ngăn nắp, tự lập và rèn luyện tinh thần kỷ luật - những phẩm chất nền tảng của người chiến sĩ.

Chia tay con trai Phúc Khánh (12 tuổi) trong tâm trạng phấn khởi, chị Đỗ Thanh Nga (Phú Thọ) cho biết, đây là lần đầu tiên con tham gia một trại hè xa nhà. Sau khi tìm hiểu qua mạng xã hội và tham khảo ý kiến từ các phụ huynh khác, chị cảm thấy chương trình được tổ chức chuyên nghiệp, nội dung phong phú và phù hợp với lứa tuổi nên hoàn toàn yên tâm gửi gắm con.

“Từ khi đăng ký đến giờ, tôi luôn lo lắng không biết con có thích nghi được không. Mong rằng sau 8 ngày, con sẽ trở nên tự tin, mạnh mẽ và có thêm một kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ cũng như hành trình trưởng thành của mình”, chị Nga hào hứng nói.

Kết thúc buổi học đầu tiên, các điều phối viên tiến hành điểm danh quân số để các học viên di chuyển về nhận phòng nghỉ, sắp xếp nơi ở và quân tư trang.