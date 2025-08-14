Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư phường Thủ Dầu Một

Sáng 14/8, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 168 đại biểu đại diện cho hơn 3.500 đảng viên của toàn bộ đảng trực thuộc Đảng bộ phường.

Về phía lãnh đạo thành phố có ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ hai từ trái qua); bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM (bên trái), tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ở phường Thủ Dầu Một (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, tại phiên trù bị đại hội vào ngày 13/8, Đoàn Chủ tịch đại hội đã phát động đến toàn thể đại biểu dự đại hội tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, bà Nguyễn Thu Cúc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một.

Bà Nguyễn Thu Cúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Phạm Diện).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận cao của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng bộ các phường trước đây của Thủ Dầu Một đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Về kinh tế sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ đạo, kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Bà Cúc cho biết, đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ phường Thủ Dầu Một sau sáp nhập nên có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, định hướng cho chặng đường phát triển mới.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Phạm Diện).

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 2030, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phường Thủ Dầu Một có những tiềm năng lợi thế của một đô thị trung tâm trước đây, là một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển thương mại, dịch vụ - văn hóa - đô thị của thành phố, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Đại hội lần này tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân đồng thời đề ra các giải pháp để xây dựng phường Thủ Dầu Một trở thành một đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị vệ tinh - đô thị hạt nhân quan trọng của TPHCM trong tương lai.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Thủ Dầu Một (Ảnh: Phạm Diện)

Đại hội kêu gọi toàn thể đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện đại hội, nhằm quyết định những vấn đề quan trọng, định hướng cho sự phát triển bền vững, toàn diện của phường trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Văn Minh đánh giá cao phường Thủ Dầu Một trong thời gian vừa qua. Ông Minh cho biết, toàn bộ hệ thống chính trị phường Thủ Dầu Một đã nhanh chóng được kiện toàn, sắp xếp ổn định, triển khai vận hành thông suốt, đồng bộ; đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công việc nhanh, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, không bị gián đoạn.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, phường Thủ Dầu Một cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại đã được phân tích đầy đủ trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Để phát triển tương xứng với vị thế và kỳ vọng, Đảng bộ và nhân dân phường Thủ Dầu Một phải đoàn kết, quyết tâm hơn nữa.

"Đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Thủ Dầu Một phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình cùng với thành phố bước vào kỷ nguyên mới", ông Minh nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Minh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một khóa mới nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu.

Ông Minh yêu cầu phường Thủ Dầu Một cần tập trung vào nhiều vấn đề khác như về công tác xây dựng Đảng, kinh tế, hạ tầng giao thông, văn hóa xã hội....

Phường Thủ Dầu Một cần tận dụng tối đa vị trí trung tâm và lợi thế hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp chiến lược, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ đô thị cao cấp, trung tâm thương mại… Chủ động thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phấn đấu đến năm 2030, phường Thủ Dầu Một trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế đô thị bền vững, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, góp phần khẳng định vị thế trung tâm thương mại - dịch vụ hàng đầu của TPHCM.