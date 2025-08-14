Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân khu 7

Sáng 14/8, Đảng bộ Quân khu 7 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đến dự đại hội.

Tham dự đại hội còn có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; lãnh đạo thành ủy, tỉnh ủy các địa phương TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đến dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 (Ảnh: Bảo Quyên).

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng bộ lần thứ XI được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, cho biết trong nhiệm kỳ qua, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn quân khu được giữ ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: Bảo Quyên).

Chính ủy Quân khu 7 khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu không ngừng được nâng cao. Bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang quân khu cũng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề đến đời sống xã hội. Quân khu đã huy động trên 100.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và 47.000 lượt phương tiện với tổng kinh phí hơn 812 tỷ đồng để hỗ trợ người dân phòng chống đại dịch Covid-19.

Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 ghi nhận sự tham dự của 288 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 đảng viên toàn Đảng bộ. (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm gồm (1) Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030; (2) Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030; (4) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Trước đó, công tác chuẩn bị đại hội đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện. Các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cấp mình, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.