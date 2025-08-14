Người "xin 500 triệu đi chơi" đã trao 1,3 tỷ đồng cho bà con vùng lũ

Ngày 14/8, anh Mùa Chiến Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Điện Biên - xác nhận với phóng viên Dân trí, Tỉnh đoàn vừa phối hợp cùng anh Phạm Doãn Luân (51 tuổi, trú tại TPHCM) trao tặng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng tới người dân xã Xa Dung bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Anh Luân - người từng gây xôn xao mạng xã hội với lời kêu gọi "xin 500 triệu để đi chơi Điện Biên" - đã thực hiện chuyến đi thiện nguyện vượt hơn 2.000km từ TPHCM lên Tây Bắc để hoàn thành cam kết.

Hình ảnh anh Mùa Chiến Thắng chứng kiến việc anh Luân đi rút 1,3 tỷ đồng để trao tặng cho bà con vùng lũ (Ảnh: Chiến Thắng).

Ngày 12/8, anh Luân có mặt tại TP Điện Biên Phủ. Sáng 13/8, Tỉnh đoàn Điện Biên đã cùng anh tới ngân hàng chứng kiến việc rút toàn bộ số tiền quyên góp hơn 1,3 tỷ đồng. Ngay sau đó, số tiền được chia nhỏ, bỏ vào phong bì để chuẩn bị chuyển đến tay người dân vùng lũ.

"Chiều 13/8, chúng tôi cùng anh Luân di chuyển tới xã Xa Dung và trực tiếp trao tiền cho các hộ dân bị thiệt hại. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự sẻ chia, là tấm lòng tương thân tương ái rất đáng trân trọng", anh Mùa Chiến Thắng chia sẻ.

Theo thống kê, tổng số tiền 1,3 tỷ đồng đã được phân bổ cụ thể như sau: 40 hộ dân bị lũ quét cuốn trôi toàn bộ nhà cửa: mỗi hộ nhận 30 triệu đồng; 5 hộ gia đình có người tử vong hoặc bị thương nặng: mỗi hộ được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng; 3,5 triệu đồng dùng để mua bánh kẹo tặng các em nhỏ trong xã.

Anh Luân (người quàng khăn) cùng anh Thắng (thứ tư từ phải qua) trao các khoản tiền hỗ trợ cho các hộ dân vùng lũ tại xã Xa Dung chiều 13/8 (Ảnh: Chiến Thắng).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Điện Biên cho biết, toàn bộ quá trình trao tiền được thực hiện minh bạch, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và Tỉnh đoàn.

Theo anh Thắng, dù đã nói vui trên Facebook là "xin tiền đi chơi" nhưng toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở trong chuyến đi lần này đều do anh Phạm Doãn Luân tự chi trả, không sử dụng bất kỳ đồng nào từ tiền quyên góp.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Xa Dung bày tỏ: "Hành động của anh Luân rất đáng khen ngợi. Thay mặt bà con và thanh thiếu nhi vùng lũ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới anh vì nghĩa cử cao đẹp, kịp thời và nhân văn".

Đoàn công tác phát quà, sữa cho các em nhỏ tại xã Xa Dung (Ảnh: Chiến Thắng).

Chia sẻ sau buổi trao tặng, anh Luân cho biết, khi chứng kiến tận mắt những tổn thất mà bà con vùng cao gánh chịu sau mưa lũ, anh không thể cầm được nước mắt.

"Việc làm của tôi chỉ là một hành động nhỏ, nhưng tôi hy vọng có thể phần nào động viên bà con vượt qua mất mát, đau thương. Điều họ cần nhất lúc này là sự quan tâm, sẻ chia", anh Luân nói.

Dự kiến ngay trong chiều 14/8, anh Luân sẽ cùng bạn đồng hành trở về TPHCM, khép lại một hành trình đặc biệt - từ một lời kêu gọi gây tranh cãi, đến nghĩa cử tử tế, truyền cảm hứng về lòng nhân ái giữa đời thường.