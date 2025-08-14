Quang Dương khẳng định không tham dự giải PPA Tour Asia

Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, tay vợt trẻ Quang Dương (sinh năm 2006) đã gây bất ngờ khi tiết lộ lý do từ chối tham dự giải PPA Tour châu Á.

Khi được một người hâm mộ hỏi về kế hoạch tham gia giải đấu này, Quang Dương thẳng thắn trả lời: "Tôi không đánh quảng cáo miễn phí cho Joola. Tiền thưởng chỉ có 1.500 USD (gần 40 triệu đồng), còn ít hơn giải phong trào ở Việt Nam”.

Quang Dương khẳng định sẽ không thi đấu tại PPA Tour Asia (Ảnh: PPA)).

Phát ngôn này của Quang Dương không chỉ thu hút sự chú ý của toàn bộ người hâm mộ pickleball ở Việt Nam mà còn cho thấy sự thất vọng của anh đối với mức tiền thưởng và sức hấp dẫn của các giải đấu chuyên nghiệp tại khu vực châu Á.

Theo như công bố của PPA Tour Asia, Viet Nam Open là chặng cuối trong chuỗi 3 giải đấu liên tiếp của PPA Tour Asia 2025, sau Hong Kong Open (21-24/8) (Hong Kong, Trung Quốc) và Sansan Fukuoka Open (26-31/8) (Nhật Bản). Giải đấu diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từ ngày 4-7/9.

Đáng chú ý, thông tin từ chối tham gia PPA Tour châu Á của Quang Dương xuất hiện chỉ ít lâu sau khi tay vợt trẻ này bị cắt hợp đồng thi đấu với PPA. Quyết định này được xem là một bước ngoặt, mang lại cho anh sự tự do trong việc lựa chọn sân chơi phù hợp.

Thời gian gần đây, Quang Dương dành nhiều thời gian trở lại Việt Nam và các nước châu Á để tham gia các giải đấu phong trào cũng như các buổi giao lưu. Những hoạt động này không chỉ giúp anh duy trì phong độ, mà còn mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn hơn, thậm chí vượt trội so với một số giải đấu quốc tế. Đây được xem là một hướng đi mới của tay vợt gốc Việt trong bối cảnh anh không còn ràng buộc với hệ thống giải chuyên nghiệp.