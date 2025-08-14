Dương Đức Hải giành Giải vàng thanh nhạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế

Từ ngày 3/8 đến 6/8, tại Nhạc viện và Nhà hát Opera Thượng Hải, vòng chung kết quốc gia Trung Quốc của Liên hoan nghệ thuật quốc tế TSP - Thượng Hải 2025 đã diễn ra, quy tụ hàng nghìn tài năng nghệ thuật đến từ nhiều nước.

Sự kiện do Trung tâm giao lưu trong và ngoài nước trực thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức, với sự tham gia của hàng trăm giám khảo uy tín từ các nhạc viện, học viện và tổ chức nghệ thuật thế giới.

Trong khuôn khổ chung kết, đoàn Việt Nam góp mặt ở nhiều bộ môn, từ piano, nhạc cụ truyền thống đến thanh nhạc, mang đến sắc màu văn hóa rực rỡ và tinh thần hội nhập mạnh mẽ.

Dương Đức Hải (học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội) là thí sinh Việt Nam duy nhất đoạt Giải vàng ở bộ môn Thanh nhạc tại cuộc thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Thí sinh Dương Đức Hải (13 tuổi), đại diện duy nhất của Việt Nam, đã giành Giải vàng bộ môn Thanh nhạc tại cuộc thi. Giọng ca nhí còn được Ban tổ chức lựa chọn trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Thượng Hải tại Nhà hát Shanghai Oriental gần 3.000 ghế ngồi.

Thể hiện ca khúc Bến Thượng Hải bằng tiếng Trung Quốc, Dương Đức Hải đã có màn trình diễn nhiều cảm xúc, ghi dấu ấn, dù chỉ có 3 ngày luyện tập. Màn biểu diễn nhận được tràng pháo tay kéo dài từ khán giả và lời khen ngợi từ các giáo sư, nhạc trưởng người Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 6, Dương Đức Hải cũng giành 2 Giải nhất ở hạng mục Thanh nhạc (bảng không chuyên và bảng chuyên nghiệp) tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2025 diễn ra tại Hà Nội.

Cuộc thi quy tụ hơn 800 tài năng trẻ trong nước và quốc tế từ Áo, Pháp, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei…