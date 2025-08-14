Bộ Tổng Tham mưu nâng cao vị thế quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa

Tại hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc” diễn ra sáng 14/8 tại Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu đã không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lực và cả xương máu, xây đắp truyền thống “Trung thành - mưu lược; tận tụy - sáng tạo,...".

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Tuấn Bảo).

Bộ Tổng Tham mưu cũng chủ động tham mưu, chỉ đạo tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ngoài ra Bộ Tổng Tham mưu cũng cử lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, góp phần quan trọng vào xây dựng, củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế của quân đội, đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.

Với tầm nhìn chiến lược, ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Thái thành lập Bộ Tổng Tham mưu.

Trong đó Người chỉ rõ: “Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của Quân đội”, có nhiệm vụ: "Tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng...".

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong sự nghiệp đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Bộ Tổng Tham mưu đã tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Đồng thời Bộ Tổng Tham mưu cũng chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí tốt các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh.

Quá trình ra đời, phát triển của Bộ Tổng Tham mưu luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng Tham mưu đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của Quân đội ta nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung, xây đắp nên truyền thống “trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, hội thảo khoa học hôm nay là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu nói riêng và toàn quân nói chung ôn lại lịch sử hào hùng của Bộ Tổng Tham mưu và của Quân đội ta; qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, lòng tự hào, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết.