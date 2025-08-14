Thủ tướng: Cần khẩn trương xây dựng đề án ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy

Phát biểu chỉ đạo tại Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình. Ông nhấn mạnh, đây là lĩnh vực thời gian qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân và ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

"Chúng ta có cơ hội thảo luận, trao đổi, lắng nghe phản ánh và đặc biệt là đóng góp ý kiến, ý tưởng, qua đó cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi các vấn đề liên quan đến cháy nổ, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ một cách hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cần nhìn lại những việc làm tốt, chưa tốt

Thủ tướng cho rằng diễn đàn, triển lãm hôm nay diễn ra trong bầu không khí cả nước long trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 64 năm truyền thống lực lượng PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Đây là sự kiện vừa đóng góp cho các ngày lễ lớn, vừa có ý nghĩa đặc biệt, bởi liên quan trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo Thủ tướng, kết quả PCCC, cứu nạn, cứu hộ thời gian qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng công an nhân dân, đặc biệt có sự tham gia của nhân dân, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

“Chúng ta cùng nhìn lại, thấy được những gì đã làm tốt và những gì làm chưa tốt. Cái nào tốt thì chúng ta làm tốt hơn nữa, cái nào chưa được thì chúng ta phải tìm cách khắc phục rồi rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý”, Thủ tướng chia sẻ, đồng thời yêu cầu nâng cao hơn nữa văn hóa PCCC, phòng chống thiên tai và nâng cao kỹ năng cứu hộ trong toàn dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hậu quả mà thiên tai, cháy nổ gây ra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đặc biệt là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của doanh nghiệp và người dân một cách hiệu quả.

Các lãnh đạo cắt băng khai mạc triển lãm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật; các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để ban hành nghị định, kịp thời tháo gỡ những bất cập trong quy định pháp luật, nhất là về thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Theo Thủ tướng, thủ tục hành chính hiện vẫn còn quá rườm rà; bản thân ông cũng đã nhiều lần chia sẻ vấn đề này với người dân và doanh nghiệp.

Quên mình chiến đấu “giặc lửa”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích, thành tựu của các lực lượng PCCC, CNCH và phòng chống thiên tai. Theo Thủ tướng, trong công tác phòng chống thiên tai, CNCH, các đồng chí luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, cứu người, cứu tài sản.

Trong suốt hơn 60 năm vừa qua, theo thống kê của Bộ Công an, có 34 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương khi quên mình chiến đấu với “giặc lửa” để cứu nhân dân, cứu tài sản. Trong đó, nhiều tấm gương hy sinh làm lay động lòng người, bảo vệ bình yên cho nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh những thành tích, Thủ tướng điểm ra một số vấn đề cần lưu ý như: việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai có lúc chưa hiệu quả; còn tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra xây dựng các công trình không tuân thủ quy định về PCCC, chống thiên tai; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, chế tài xử phạt chưa đủ nghiêm, chưa đủ răn đe, kéo dài; xử lý vi phạm mang tính phòng ngừa là chính.

“Đối với lực lượng công an, cần khẩn trương xây dựng đề án ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ”, Thủ tướng nhấn mạnh.