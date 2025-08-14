Đề xuất thử nghiệm tiền số trong trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế được đặt tại 2 địa điểm là TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, mỗi Trung tâm có vai trò, định hướng phát triển riêng.

Cụ thể, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM được định hướng trở thành đầu mối tập trung nguồn vốn tài chính, công nghệ và nhân lực chất lượng cao từ các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành.

Mục tiêu chính tại TPHCM là hình thành một trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính chuyên sâu, khai thác tối đa hiệu ứng cộng hưởng giữa các hoạt động huy động vốn, đầu tư, tiết kiệm, thanh toán và phát hành sản phẩm tài chính.

Trung tâm tại TPHCM sẽ tập trung phát triển thị trường vốn gắn với quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm và sản phẩm phái sinh, triển khai cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho Fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới, phát triển thị trường hàng hóa và hàng hóa phái sinh, các dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực, trung tâm logistics và vận tải cảng biển.

Đề xuất thử nghiệm tài sản số, tiền số trong trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng (Ảnh minh họa: National Economy Newspaper).

Trong khi đó, trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp…

Đặc biệt, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) với một số mô hình tài chính mới như tài sản số, tiền số, các giải pháp thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số, đồng thời cho phép thành lập các sàn và nền tảng giao dịch mới.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đồng thời ưu tiên đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ chiến lược gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn (Big Data) và blockchain, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh so với các trung tâm tài chính khác trong khu vực.

Thực tế, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, dự kiến được Chính phủ ban hành trong tháng này hoặc muộn hơn thì tháng 9. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong quá trình triển khai xây dựng đề án thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Bộ Tài chính nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm từ các nước trong khu vực và quốc tế.

Bộ này cũng đánh giá tình hình tham gia giao dịch mua, bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Trong điều kiện mới và chưa có nhiều quốc gia đã chấp nhận cho giao dịch loại tài sản trên, ông Chi cho rằng cần phải có đánh giá kỹ với các cơ quan liên quan. Ông nói thêm thêm hiện Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh các đề án trên mọi khía cạnh, đề xuất báo cáo Chính phủ. Chính phủ rất thận trọng và báo cáo lên Bộ Chính trị xin chủ trương về việc thí điểm.

Trong thời gian thí điểm, Bộ Tài chính dự kiến có hơn một sàn giao dịch được tham gia thí điểm, nhưng sẽ không có quá nhiều, để quá trình đánh giá sau thí điểm đạt hiệu quả cao nhất. "Chắc chắn sẽ có hơn một sàn tham gia thí điểm để đảm bảo có tính cạnh tranh, nhưng không quá nhiều đến mức 2 con số", Thứ trưởng Chi nhấn mạnh.