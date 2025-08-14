Cựu thẩm phán tòa án tại Đắk Lắk bị bắt

Ngày 14/8, một nguồn tin xác nhận, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông H.T., cựu thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin (cũ), nay là Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk khu vực 5.

Ông T. bị bắt do có liên quan đến việc nhận hối lộ trong vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện Cư Kuin (cũ).

Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin (cũ) nay là Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk khu vực 5 - nơi ông H.T. từng công tác (Ảnh: Thoại Tiến).

Theo nguồn tin, vào cuối năm 2013, ông T. từng bị đình chỉ công tác do có liên quan đến các sai phạm trong công tác.

Vừa qua, ông T. có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và đã thôi việc chính thức từ tháng 7.

Đến ngày 12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk khu vực 5 nhận được thông tin về việc ông T. bị khởi tố, bắt tạm giam.