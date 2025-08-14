Bác sĩ bệnh viện dã chiến Việt Nam diễn tập cấp cứu nạn nhân đạp mìn

Ngày 14/8, tại Tiểu đoàn 38 (TP Dĩ An, Bình Dương cũ), Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã tổ chức buổi tổng diễn tập thực địa, chuẩn bị cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

Buổi diễn tập diễn ra dưới sự giám sát của lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và các cơ quan liên quan.

Tình huống giả định bắt đầu với việc Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu một nam kỹ sư người Pakistan bị vết thương thấu bụng vùng gan và bỏng độ II (20%) do đạp phải mìn. Bệnh nhân đã được sơ cứu ban đầu tại cơ sở cấp 1.

Sau khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã kiểm tra và xử lý vết thương. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định cần phẫu thuật ngay để kiểm soát tổn thương vùng bụng.

Nhận lệnh, nhân viên phòng cấp cứu (ER) nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đưa bệnh nhân vào phòng mổ (OR) và tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

15 giờ sau, Bệnh viện tiếp tục tiếp nhận một nữ nhân viên Phái bộ UNMISS người Brazil với triệu chứng sốt cao, rét run từng cơn, buồn nôn và khó ăn, khó ngủ trong hai ngày liên tục.

Bệnh nhân được hướng dẫn vào khu khám bệnh, lấy máu xét nghiệm và được chẩn đoán dương tính với sốt rét. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 quyết định cho bệnh nhân xuất viện kèm toa thuốc và dặn dò tái khám sau 7 ngày hoặc khi có triệu chứng nặng hơn.

Sau khi phẫu thuật, nam kỹ sư bị nổ mìn được chuyển về phòng hồi sức (ICU). Tại đây, ê-kíp điều trị đánh giá cần chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị và can thiệp chuyên sâu hơn.

Trong vòng 5 giờ kể từ khi đánh giá, dưới lệnh của lãnh đạo Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, các bộ phận liên quan đã phối hợp với phòng Tác chiến (Ops) và Đội vận chuyển cấp cứu đường không (AMET) tiếp nhận bệnh nhân Pakistan, đưa lên xe theo hiệp đồng cùng Ban Bảo đảm ra sân bay (Helipad) và vận chuyển bằng chuyến bay đặc biệt. Tình huống này cũng kết thúc buổi tổng diễn tập.

Các khoa, ban, đội và kíp trực đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thực hiện đúng quy trình, quy định chuyên môn của Liên Hợp Quốc, đảm bảo an toàn tối đa cho "bệnh nhân" trong mọi tình huống huấn luyện.

Thượng tá Nguyễn Thành Công, Đại diện giảng viên chương trình huấn luyện tiền triển khai và diễn tập thực địa về gìn giữ hòa bình cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, cho biết các thành viên đã nâng cao rõ rệt trình độ tiếng Anh chuyên môn, đủ khả năng giao tiếp, báo cáo, phối hợp, thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.

Song song đó, các nhân viên y tế cũng thành thạo quy trình tiếp nhận bệnh nhân, kích hoạt cấp cứu, phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận chuyển trong hiệp đồng thời gian, địa điểm tiếp nhận.

Ngoài ra, thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cũng được thực hành đầy đủ các khâu chuẩn bị hồ sơ, xử trí tình huống khẩn cấp, vận hành tổ cấp cứu đường không AMET. Hơn 30 tình huống giả định sát thực tế môi trường phái bộ đã được diễn tập trong chương trình huấn luyện.

Theo dõi xuyên suốt buổi tổng diễn tập và trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện, Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, nhân viên Bệnh viện trong khóa huấn luyện này.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 tin tưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ được triển khai thành công, góp phần lan tỏa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình.