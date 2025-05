Công an cảnh báo lừa đảo khóa học kỹ năng học kỳ công an, trại hè quân đội

Theo Công an tỉnh Hà Nam, thời điểm hiện nay, các học sinh đang bước vào những ngày cuối cùng của năm học để chuẩn bị nghỉ hè, do đó các bậc phụ huynh cũng gấp rút tìm kiếm để đăng ký cho con em mình tham gia các khóa học ngoại khóa, khóa học kỹ năng để trau dồi, bổ sung thêm kiến thức.

Các bậc phụ huynh có xu hướng ưu tiên đăng ký các khóa học do các đơn vị nhà nước tổ chức, đặc biệt là các khóa học được trải nghiệm môi trường đào tạo của lực lượng vũ trang do các đơn vị công an, quân đội tổ chức.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tính minh bạch, chính thống của các Fanpage quảng cáo khóa học trải nghiệm trong công an, quân đội (Ảnh: Facebook).

Lợi dụng nhu cầu này, một số đối tượng đã lập các Fanpage thường quảng cáo khóa học trải nghiệm trong công an, quân đội như “Học làm chiến sĩ Công an”, “Học kỳ Công an”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Mùa Hè Quân Đội” nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, để tăng thêm sự tin cậy và thu hút được nhiều người đăng ký, các đối tượng đã đăng tải lại các hình ảnh, video do các đơn vị công an, quân đội đã từng tổ chức hoạt động trước đây, đồng thời thông báo thêm các ưu đãi đặc biệt khi tham gia đăng ký sớm.

Khi phụ huynh liên hệ để đăng ký khóa học, các đối tượng yêu cầu phụ huynh cung cấp các thông tin cá nhân và chuyển khoản đóng tiền khóa học để chiếm đoạt tài sản.

Đặc điểm dễ nhận biết của các Fanpage, nhóm giả mạo này là tính minh bạch của trang không rõ ràng, đã được đổi tên Fanpage; nội dung bài viết tuyên truyền tuyển sinh không có thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên hệ cụ thể, mọi trao đổi đều thực hiện thông qua nhắn tin trên Fanpage hoặc qua các ứng dụng như Zalo, Telegram,...

Để phòng tránh lừa đảo, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tính minh bạch, chính thống của các Fanpage, nhóm trên mạng xã hội có đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa học trải nghiệm, kỹ năng.

Tuyệt đối không liên hệ, trao đổi hay thực hiện đăng ký khóa học đối với những Fanpage, nhóm trên mạng xã hội có tính minh bạch không rõ ràng để tránh bị lừa đảo.

Đặc biệt, không làm theo hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc cho các cá nhân, tổ chức chưa xác minh được tư cách pháp lý.