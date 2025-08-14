Người đi xe máy tử vong sau cú tông đuôi xe tải cẩu trên đường ở Hà Nội

Ngày 14/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 8h40 cùng ngày tại đường Lê Quang Đạo (đoạn đối diện 52A Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phương Thuỷ).

Vào thời gian trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29X3-407.xx di chuyển trên đường Lê Quang Đạo, khi tới địa điểm trên thì tự lao vào đuôi xe tải cẩu đang đỗ ven đường.

Theo cảnh sát, cú tông khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Từ Liêm làm rõ vụ việc.