Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Trưởng đại diện thường trú UNDP

Chiều 13/8, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã tiếp xã giao bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bày tỏ cảm động trước tình cảm, sự ủng hộ của cá nhân bà Ramla Khalidi nói riêng, UNDP nói chung đối với các chương trình hợp tác trong giám sát, tham mưu xây chính sách, đặc biệt là những vấn đề xã hội của Việt Nam.

Bà Ramla Khalidi bày tỏ vui mừng, vinh dự khi được gặp lại Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; vui mừng khi Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 của Việt Nam thời gian qua đã gặt hái được nhiều thành công.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao bà Ramla Khalidi (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chia sẻ về những lĩnh vực hợp tác mới, bao gồm các cam kết của Việt Nam đối với các cơ chế về quyền con người quốc tế,

Bà Ramla Khalidi đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam cũng như duy trì sự hiện diện của mình ở những cơ chế đa phương trong những lĩnh vực hợp tác mới.

Trong thời gian tới, UNDP luôn sẵn sàng phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong công tác xây dựng báo cáo quốc gia, triển khai các khuyến nghị Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cũng như có những rà soát theo cơ chế phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo Đào Ngọc Dung (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn tới bà Ramla Khalidi vì những tình cảm và lời chúc tốt đẹp dành cho cá nhân Bộ trưởng.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ của bà Khalidi và UNDP đối với Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình dành cho đồng bào DTTS và miền núi.

Bộ trưởng bày tỏ sự tán thành với những gợi mở của bà Ramla Khalidi về nội dung hợp tác với Bộ Dân tộc và Tôn giáo nói riêng, Việt Nam nói chung trong thời gian tới, đặc biệt là các nội dung dành cho đối tượng yếu thế, đồng bào DTTS.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đây là những đối tượng luôn nhận được sự quan tâm và ưu tiên đặc biệt từ Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đối với các chính sách ưu tiên về phát triển y tế, giáo dục, nước sạch, phòng chống thiên tai và các chính sách đặc thù cho nhóm yếu thế,

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong muốn bà Ramla Khalidi và UNDP tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Bộ cũng như các cơ quan Việt Nam trong thời gian tới về các chính sách phát triển y tế, giáo dục, nước sạch, phòng chống thiên tai và các chính sách đặc thù cho nhóm yếu thế.

Để đảm bảo hiệu quả hợp tác, Bộ trưởng đề nghị UNDP phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoàn thiện và ký kết chương trình hợp tác, xây dựng kế hoạch 5 năm tới với tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang khẩn trương hoàn thiện khung Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2 để trình Quốc hội vào tháng 10/2025.

Ông Đào Ngọc Dung đề nghị UNDP phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả.

Trong không khí thân tình và trọng thị, hai bên bày tỏ niềm vui và động lực mới từ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.