Hà Nội: Nước lũ dâng cao hơn 5m, người dân "sơ tán" đàn lợn lên tầng 3

Thôn An Lạc và thôn Hòa Bình (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) hơn 3 ngày qua bị cô lập bởi nước lũ khi nước sông Cầu và sông Cà Lồ lên nhanh.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến chiều 13/9, hàng trăm ngôi nhà tại thôn An Lạc và thôn Hòa Bình vẫn chìm trong biển nước, giao thông chia cắt nên việc di chuyển phải dùng đến xuồng, thuyền.

Thôn An Lạc là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ vừa qua, nhiều khu vực ngập sâu 4-5m.

Chiều nay, nước vẫn ngập sâu gần 2m tại khu vực nghĩa trang thôn An Lạc. Ông Khổng Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết thôn An Lạc có gần 530 hộ với hơn 2.300 nhân khẩu sinh sống bị nước lũ cô lập hơn 3 ngày qua.

Theo ông Hoàn, ngay khi nước lũ sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đến chiều 13/9, mực nước tại thôn An Lạc và thôn Hòa Bình đã rút khoảng 1m so với đỉnh lũ ngày 11/9.

Chủ tịch UBND xã Trung Giã khẳng định 100% người dân trong thôn An Lạc, Hòa Bình đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Tại điểm sơ tán, chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân tổ chức nấu cơm và cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Nước lũ dâng cao, phương tiện di chuyển duy nhất tại thôn An Lạc thời điểm này là bằng thuyền.

Chủ tịch UBND xã Trung Giã đánh giá, thôn An Lạc nhiều điểm ngập sâu trên 5m, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân cũng như gây ra thiệt hại to lớn về kinh tế.

Sau hơn 3 ngày bị ngập, đến chiều 13/9, một số gia đình nước đã rút nên tranh thủ về dọn dẹp nhà cửa.

"Nước rút đến đâu mình phải dọn ngay đến đấy nếu để khô lại dọn dẹp sẽ rất vất vả, tốn thời gian", anh Hoàng Nghĩa (37 tuổi, trú thôn An Lạc) nói.

Thôn An Lạc (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) chìm trong biển nước (Video: Nguyễn Hải).

Người dân tại thôn An Lạc tranh thủ dọn dẹp nhà cửa khi nước rút.

Chiều 11/9, khi nước lũ bắt đầu dâng cao, vợ chồng chị Hải Yến chỉ kịp di chuyển chiếc xe máy cùng tivi đến nơi an toàn. Nhiều đồ điện tử trong nhà như quạt, tủ lạnh, điều hòa,... vẫn chìm trong biển nước.

"Nước dâng nhanh quá không kịp trở tay, thóc gạo, quần áo, giấy tờ quan trọng vẫn đang chìm trong nước", chị Hải Yến than thở.

Nước lũ dâng cao, con rắn nước bơi vào sát hiên nhà dân tại thôn An Lạc (xã Trung Giã).

Nhà ông Khả (60 tuổi, thôn An Lạc) có 5 con lợn nái và hơn 10 con lợn con. Chiều 10/9, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà, ông Khả đưa đàn lợn từ chuồng lên tầng 3 trú tạm.

"Chưa bao giờ chỗ tôi nước ngập sâu như vậy, chỉ trong hơn một ngày nước ngập 2-3m, nhiều người không kịp di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn", ông Khả nói.

Ba ngày qua, anh Ngô Văn Tuấn (41 tuổi, trú thôn An Lạc, xã Trung Giã) chở hơn 100 lượt người và đồ đạc ở thôn An Lạc sơ tán đến nơi an toàn. Chiều 13/9, nhu cầu quay về nhà để kiểm tra đồ đạc, cũng như theo dõi mực nước rút của người dân tăng cao nên anh Tuấn liên tục nghe điện thoại.

"Ngày 12/9, thôn An Lạc bị cô lập hoàn toàn, đến chiều 13/9, nước rút khoảng 1m so với trước đó. Tranh thủ nước rút, nhiều người dân quay về nhà để dọn dẹp. Thời điểm lũ đạt đỉnh, nhiều nơi trong thôn ngập sâu khoảng 6m", anh Tuấn nói và khẳng định chưa bao giờ thôn An Lạc bị ngập sâu như những ngày qua.