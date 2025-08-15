Nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức làm Bí thư phường Cát Lái

Sáng 15/8, Đảng bộ phường Cát Lái (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị đến dự Đại hội Đảng bộ phường Cát Lái (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đại hội đã ra mắt ban chấp hành Đảng bộ phường Cát Lái nhiệm kỳ 2025-2030 với 27 ủy viên. Trong đó, ông Đỗ Anh Khang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Phường Cát Lái được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Cát Lái và phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức cũ. Phường có diện tích khoảng 19,65km2, với hơn 68.000 dân số.

Phường Cát Lái nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của thành phố, phường được bao bọc bởi sông Sài Gòn, sông Đồng Nai với Cảng Cát Lái là một trong những cảng container lớn nhất nước và đứng thứ 5 khu vực Đông Nam Á.

Đại hội đã ra mắt ban chấp hành Đảng bộ phường Cát Lái nhiệm kỳ 2025-2030 với 27 ủy viên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn biến động với sự ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, song kinh tế phường vẫn có bước phát triển ổn định theo định hướng thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, tạo được việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, phường Cát Lái đề ra 28 tiêu chí để đẩy mạnh phát triển 5 chỉ tiêu chính gồm: Xây dựng Đảng; kinh tế; văn hóa - xã hội; đô thị - môi trường; quốc phòng - an ninh.

Ông Đỗ Anh Khang, Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong đó, tiếp tục phát triển khu vực cảng Cát Lái và các cảng trong khu vực thành cụm cảng trung chuyển quy mô lớn theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt; Phối hợp Bệnh viện Lê Văn Thịnh, các phòng khám đa khoa trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng công tác y tế.

Cải tạo, nâng cấp các công trình trường học, trạm y tế, đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các công trình trọng điểm như đường kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu, đường Xuyên tâm kết nối đường Đồng Văn Cống và Vành đai 2.