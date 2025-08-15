Tàu cá chở 5 ngư dân bị chìm do va vào đá ngầm

Sáng 15/8, lãnh đạo Đảng ủy xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của ngư dân đã gặp nạn trên biển và được Đồn biên phòng An Hải hỗ trợ kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 14/8, Đồn biên phòng An Hải nhận được tin báo về việc tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của ông Nguyễn Văn Tàu (40 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) đã đâm vào đá ngầm và bị chìm một phần.

Tàu đánh bắt cá ngừ đâm trúng đá ngầm nên bị chìm một phần (Ảnh: Phạm Chung).

Vụ việc xảy ra trên vùng biển thuộc thôn Xóm Cát, xã Ô Loan, cách bờ biển khoảng 1 hải lý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng An Hải đã nhanh chóng huy động một phương tiện của ngư dân địa phương, cùng với 5 cán bộ, chiến sĩ đơn vị, di chuyển ra khu vực tàu bị nạn để hỗ trợ.

Lực lượng biên phòng phối hợp cứu hộ tàu cá cùng ngư dân (Ảnh: Phạm Chung).

Đến chiều cùng ngày, lực lượng biên phòng tiếp tục cử thêm phương tiện và 4 cán bộ, chiến sĩ phối hợp kéo phương tiện về cảng để sửa chữa.

Được biết, tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 5 ngư dân. Nhờ sự cứu hộ kịp thời, tất cả các ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn.