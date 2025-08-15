Phải chi bao nhiêu tiền để có thể theo học ngành truyền thông?

Trong số các cơ sở đào tạo ngành truyền thông, Học viện Phụ nữ Việt Nam là đơn vị có học phí “dễ thở” nhất, với khoảng 14,4-16,5 triệu đồng/năm học (tương đương 30 tín chỉ/năm học) cho ngành truyền thông đa phương tiện. Mức học phí này có thể thay đổi theo từng năm học và theo quy định nhà nước.

Học viện Báo chí - Tuyên truyền, dù là một trong những trường top đầu về đào tạo truyền thông, vẫn giữ học phí tương đối dễ tiếp cận ở một số ngành như truyền thông đa phương tiện và truyền thông đại chúng là 507.000 đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 18,1 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, ngành truyền thông quốc tế lại có mức học phí cao gấp đôi, khoảng 1.058.000 đồng/tín chỉ, tương đương 33,8 triệu đồng/năm. Trường dự định lấy 300 chỉ tiêu cho ngành này với các phương thức xét tuyển như kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ và phương thức kết hợp.

Mặt khác, một số trường có mức học phí cao vượt trội, đặc biệt là các chương trình liên kết quốc tế hoặc đào tạo chất lượng cao.

Cụ thể, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 3 mức học phí khác nhau, tùy chương trình. Cụ thể, chương trình đại trà có mức học phí 29,6-37,6 triệu đồng/năm; chương trình chất lượng cao 49,2-55 triệu đồng/năm và chương trình liên kết quốc tế là 54-62,5 triệu đồng/năm.

Tương tự, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, học phí ngành truyền thông đa phương tiện theo chương trình chuẩn là 29,8 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nếu theo học chương trình liên kết quốc tế, con số này có thể lên tới 60 triệu đồng/năm. Trường tuyển 3 tổ hợp môn cho ngành này gồm D01 (toán, văn, Anh), D14 (văn, sử, Anh) và D15 (văn, địa, Anh).

Đáng chú ý, ngành truyền thông – marketing, một nhánh kết hợp giữa truyền thông và kinh doanh, có học phí lên đến 65 triệu đồng/ năm, áp dụng tại các trường Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mức học phí này phản ánh sự đầu tư vào chương trình đào tạo chuyên sâu, tích hợp hai lĩnh vực phổ biến trên thị trường, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho sinh viên sau khi ra trường. Đây cũng là các trường có mức điểm chuẩn ngành truyền thông luôn nằm trong bảng xếp hạng cao nhất toàn quốc những năm gần đây.

Học phí dự kiến ngành truyền thông ở các trường năm học 2025-2026 cụ thể như sau:

Với mức học phí dao động từ hơn 14 triệu đến 65 triệu đồng/năm, thí sinh và phụ huynh cần xác định rõ mục tiêu học tập và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Các trường có chương trình liên kết quốc tế hoặc chất lượng cao thường đi kèm cơ hội học bằng tiếng Anh, giảng dạy bởi giảng viên nước ngoài, môi trường học tập quốc tế, song chi phí cũng cao hơn đáng kể.

Mặt khác, các chương trình khác tại trường công lập vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo cơ bản, học phí ở mức hợp lý, phù hợp với số đông thí sinh. Trong bối cảnh ngành truyền thông ngày càng mở rộng, bao phủ nhiều lĩnh vực từ báo chí, truyền thông số, truyền thông doanh nghiệp, marketing đến sản xuất nội dung đa nền tảng, việc lựa chọn ngành học, trường học không chỉ nên dựa vào danh tiếng mà còn cần cân nhắc kỹ về học phí, chương trình đào tạo và đầu ra nghề nghiệp.

Phương Thảo