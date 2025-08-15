Gây tai nạn xong giấu xe trong nghĩa trang, tấn công cả CSGT

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một người đàn ông tấn công CSGT sau khi gây tai nạn ở phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) rồi rời khỏi hiện trường.

Khoảng 7h40 cùng ngày, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam), nhận tin báo có vụ va chạm giao thông tại Km8+100 quốc lộ 1D.

Người đàn ông tấn công cảnh sát sau khi bị yêu cầu quay lại hiện trường liên quan đến vụ tai nạn (Ảnh: Bình Định Thông Tin).

Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy biển kiểm soát 77L2-403.xx của chị H.T.H.N. (25 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Lực lượng CSGT cử cán bộ bảo vệ hiện trường, đồng thời truy tìm người đàn ông gây tai nạn. Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ giao quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200m.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu người này quay lại làm việc. Bất ngờ, người đàn ông dùng tay tấn công và dùng chân đạp ngã mô tô.

Xe của CSGT bị người đàn ông đạp ngã ra đường (Ảnh: Bình Định Thôn Tin).

Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và Thiếu tá Trần Văn Thi (tổ tuần tra CSGT khu vực 1) cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế người đàn ông, đưa về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam.

Qua xác minh, người đàn ông tấn công cán bộ CSGT là Ngô Văn Đức (32 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam). Đức khai, sau khi xảy ra va chạm đã giấu xe máy biển kiểm soát 77FB-3205 trong nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Lực lượng chức năng sau đó thu giữ chiếc xe liên quan để phục vụ điều tra.