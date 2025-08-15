Aeon tăng tốc mở rộng, hướng đến mục tiêu gấp ba quy mô vào năm 2030

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam - cho biết: “Aeon đang vận hành đúng theo lộ trình tăng trưởng mà Tập đoàn đã đề ra, trong đó Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Aeon tại nước ngoài".

Năm 2024, Aeon tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng doanh thu 120% so với cùng kỳ, là thị trường ngoài Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Trong năm, Aeon khai trương 3 Trung tâm mua sắm (TTMS), Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (TTBHTH & ST), nâng tổng số trung tâm từ 6 lên 9.

Các TTBHTH & ST của AEON tại Việt Nam luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tập đoàn về doanh thu, đồng thời thu hút lượng khách hàng rất cao, phản ánh rõ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam (Ảnh: Aeon).

Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng dù duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng, quy mô cửa hàng và doanh thu của Aeon tại Việt Nam hiện vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của một thị trường hơn 100 triệu dân. Thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh và đầy tiềm năng, khi kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm 12-15% thị phần.

Theo đó, Aeon triển khai chiến lược phát triển song phương theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Ở chiều dọc, tập trung cải cách chuỗi cung ứng, phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng, duy trì sản phẩm với chất lượng cao và mức giá phải chăng.

Ở chiều ngang, Aeon tăng tốc mở rộng hệ thống, đa dạng hóa thị trường và nâng cao trải nghiệm mua sắm trên toàn quốc, đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng. Song song đó, Aeon chú trọng đóng góp cho cộng đồng địa phương, hướng tới sự phát triển bền vững và gắn kết lâu dài với xã hội Việt Nam.

Để mở rộng kinh doanh, Aeon tiếp tục đa dạng hóa mô hình bán lẻ được triển khai linh hoạt theo đặc thù từng đô thị, từng khu dân cư và đúng nhu cầu của người dân tại từng địa phương. Từ đó Aeon đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường và mở rộng độ phủ thương hiệu trên toàn quốc.

Năm 2025, kế hoạch phát triển của Aeon bao gồm 4 TTMS và TT BHTH & ST, mở thêm ít nhất 10 siêu thị Aeon MaxValu, các chuỗi cửa hàng chuyên doanh, và đẩy mạnh kênh thương mại điện tử Aeon Eshop cung ứng dịch vụ giao hàng toàn quốc.

Về khu vực, bên cạnh việc tập trung tại các thành phố lớn như TPHCM và Hà Nội, nhà bán lẻ từ Nhật Bản cũng hướng tới mở rộng đến các tỉnh, thành khác.

Trung tâm thương mại Aeon Tân An dự kiến khai trương vào tháng 9, là TTTM đầu tiên của Aeon tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Ảnh: Aeon).

Song song, AEON hướng đến phát triển chuỗi cung ứng toàn diện được vận hành khép kín, từ nghiên cứu và phát triển sản phẩm đến phân phối nhằm đảm bảo chất lượng, ổn định nguồn cung và giá thành hợp lý cung ứng đến tay khách hàng.

Chiến lược phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng được định hình nhằm hiện thực hóa giá trị cốt lõi của Aeon, thông qua việc phát triển sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và chỉ có tại Aeon, tiêu biểu như nhãn hàng riêng Topvalu và Hóme Coórdy.

Trọng tâm của chiến lược là xây dựng chuỗi cung ứng toàn diện, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng địa phương với mức giá hợp lý, đồng thời duy trì tiêu chuẩn chất lượng Aeon. Bên cạnh đó, Aeon không ngừng nâng cao năng lực của các nhà cung cấp nội địa, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm Việt Nam mang thương hiệu Topvalu ra thị trường quốc tế như cà phê Topvalu từ Sơn La, các loại trái cây sấy (mít, chuối) hay hoa tươi Đà Lạt xuất khẩu sang Nhật Bản.

Aeon tiếp tục thúc đẩy phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng như Topvalu và Hóme Coórdy với chất lượng tiêu chuẩn Aeon và mức giá hợp lý (Ảnh: Aeon).

Kiên định với triết lý cùng phát triển với cộng đồng địa phương, Aeon còn triển khai các hoạt động phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: kinh tế, môi trường và xã hội, thông qua việc thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, bảo vệ môi trường và xây dựng không gian sống xanh, và phát triển cộng đồng địa phương.

Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trẻ, tiêu biểu là chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán lẻ tại Việt Nam, với sự tham vấn của Bộ Công Thương nhằm mục tiêu chung tay thực hiện “Chiến lược phát triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045” của Chính phủ.

Chia sẻ về sứ mệnh của mình, ông Tezuka Daisuke nhấn mạnh: “Tôi đến Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển đáp ứng kỳ vọng của Tập đoàn, nhưng trên hết là để mang đến hạnh phúc, sự tiện lợi và chất lượng sống tốt hơn cho người tiêu dùng Việt Nam”.