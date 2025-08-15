Ngày 15/8 tại TPHCM, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quốc gia đánh giá cuối kỳ thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 (gọi tắt là Đề án 161).

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các bộ ngành, lãnh đạo và cán bộ đầu mối các sở, ngành liên quan ở 17 tỉnh, thành miền Trung và miền Nam. Hội nghị kết nối trực tuyến với các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN tại Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quốc gia đánh giá cuối kỳ thực hiện Đề án 161 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lưu Quang Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ, cho biết tất cả các nội dung của Đề án 161 đã được lồng ghép rất tốt trong kế hoạch, chính sách, chương trình của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở đó, các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 hầu hết được cụ thể hoá thành các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó nêu rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan.

Theo Vụ trưởng Lưu Quang Tuấn, Đề án 161 đang có nhiều thuận lợi từ thành công của cuộc cách mạng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Vụ trưởng Lưu Quang Tuấn cho biết: “Từ trung ương đến địa phương đều rất nỗ lực, khẩn trương trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế; hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; hệ thống các dịch vụ công được củng cố và hoàn thiện, nhất là đối với dịch vụ công trực tuyến, nhằm đảm bảo sự thông suốt và minh bạch trong phục vụ người dân”.

Ông Lưu Quang Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ, phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trong bối cảnh chuẩn bị kết thúc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 2025 ở cấp khu vực và Đề án 161 ở cấp quốc gia, Vụ trưởng Lưu Quang Tuấn đề nghị các đơn vị tham gia hội nghị tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi về những bài học kinh nghiệm, xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tiến sĩ Puthsodary Tat, đại diện Ban Thư ký ASEAN, chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025 và tiến độ đánh giá cuối kỳ cấp khu vực. Đồng thời, ông cũng giới thiệu về Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN và khung kết quả.

Đại sứ Trần Đức Bình, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao, trình bày về tình hình hợp tác ASEAN trong cộng đồng chính trị - an ninh.

Đại sứ Trần Đức Bình trình bày về tình hình hợp tác chính trị trong khu vực (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Nguyễn Việt Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, trình bày về tình hình hợp tác ASEAN trong cộng đồng kinh tế.

Tại phiên kỹ thuật, các bộ, ngành, địa phương lần lượt chia sẻ về một số kết quả thực hiện Đề án 161 gắn với các kế hoạch, chương trình công tác chuyên ngành giai đoạn 2021-2025, đồng thời trao đổi về việc xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ.

Hội nghị thống nhất cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, thường xuyên trao đổi nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm nay.

Theo Vụ trưởng Lưu Quang Tuấn, các nước ASEAN hiện nay đều đang đánh giá cuối kỳ kế hoạch tổng thể và bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược vừa được các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua trong tháng 5/2024.

Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban Chủ nhiệm, Tổ giúp việc xây dựng Đề án thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN sau năm 2025 tại Việt Nam.

Đề án trên sẽ tiếp nối Đề án 161 và dự kiến tiếp tục được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.