Ninh Bình lên tiếng về dự án đê tả Hoàng Long đang được thanh tra

Tuyến đê trọng yếu ngăn lũ lớn

Liên quan đến dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả sông Hoàng Long ở Ninh Bình, sau thời gian dài sử dụng đã xuất hiện nhiều vết lún, nứt mà báo Dân trí đã phản ánh, phóng viên đã có cuộc trao đổi với chủ đầu tư cũng như đơn vị đang khai thác vận hành dự án này.

Tuyến đê tả sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) cho biết, đê tả Hoàng Long là một trong những tuyến đê trọng yếu của tỉnh Ninh Bình. Sông Hoàng Long thường xuyên có lũ lớn đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khu tả ngạn sông Hoàng Long.

Trước khi dự án được Trung ương cho triển khai, tuyến đê tả sông Hoàng Long có nhiều đoạn thân đê bị xói lở, bào mòn, thân đê yếu, nhiều đoạn mặt đê thấp, thẩm lậu, không đảm bảo an toàn phòng chống lũ. Trong khi đó, tình hình lũ lụt trên sông Hoàng Long ngày một tăng.

“Việc đầu tư củng cố, nâng cấp đê tả Hoàng Long nhằm đảm bảo an toàn phòng chống lũ cho khu phía tả ngạn sông Hoàng Long là rất cần thiết và cấp bách. Vì thế, dự án được trung ương đồng ý cho tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư dự án để đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão và phát triển kinh tế địa phương”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình (đơn vị đang khai thác vận hành dự án), tuyến đê tả Hoàng Long sau khi được nâng cấp đưa vào sử dụng đã góp phần đảm bảo phòng, chống lũ cho dân cư và khu tả ngạn sông Hoàng Long, bảo vệ các khu công nghiệp Gián Khẩu và các cụm công nghiệp trên địa bàn trước ảnh hưởng của bão lũ, từng bước xóa bỏ các khu phân lũ, chậm lũ huyện Gia Viễn (cũ).

Lũ lớn năm 2024 khiến hàng trăm hộ dân sống ngoài đê tả sông Hoàng Long bị nước nhấn chìm, phía trong đê hàng chục nghìn hộ dân vẫn đảm bảo an toàn (Ảnh: Thanh Bình).

“Dự án đã phát huy hiệu quả trong phòng, chống lụt bão cho toàn bộ huyện Gia Viễn (cũ) và các huyện xung quanh, như các trận lũ năm 2017, 2019 và 2024 (vượt mức lũ lịch sử năm 1985 và vượt quá tần suất thiết kế).

Mặt khác, tuyến đê tả Hoàng Long cũng là tuyến đường kết hợp giao thông trong khu vực, kết nối tuyến quốc lộ 1A với các huyện phía bắc tỉnh Ninh Bình, tạo điều kiện phát triển giao thông đi lại, giao thương giữa các vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương”, vị lãnh đạo sở cho biết thêm.

Dừng thi công do thiếu vốn

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra để đáp ứng tiến độ, yêu cầu của đoàn thanh tra.

Đại diện chủ đầu tư dự án thông tin thêm, dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê tả Hoàng Long, huyện Gia Viễn (cũ), tỉnh Ninh Bình, trước tháng 3/2017 chủ đầu tư là Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình; từ tháng 3/2017 đến nay Ban được giao làm chủ đầu tư dự án.

Dự án được khởi công từ năm 2007 và ngừng thi công tại điểm dừng kỹ thuật ngày 30/10/2014. Dự án giãn hoãn tiến độ tháng 11/2015 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, do không bố trí được vốn.

Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê tả Hoàng Long đã dừng thi công nhiều năm qua, hiện nay đã được quyết toán và bàn giao nguyên trạng cho đơn vị sử dụng (Ảnh: Thanh Bình).

Từ năm 2015 đến 2021, dự án không thi công do không được cấp vốn và chưa trả xong nợ xây dựng cơ bản. Năm 2021 dự án thuộc danh sách các dự án cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư, xác định điểm dừng kỹ thuật, dừng triển khai thực hiện để quyết toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình.

“Chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra rà soát hồ sơ của dự án và nhận bổ sung hồ sơ bàn giao từ Sở NN&PTNN (chủ đầu tư cũ). Các đơn vị đã thực hiện quyết toán xong giải phóng mặt bằng; UBND tỉnh Ninh Bình đã cho phép bàn giao nguyên trạng cho đơn vị sử dụng là Sở NN&PTNT (nay là Sở NN&MT tỉnh) và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Bình.

Chủ đầu tư đã bàn giao xong cho đơn vị sử dụng tháng 5/2024. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, dừng thực hiện dự án tại quyết định ngày 29/6”, lãnh đạo Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình cho hay.

Trước đó, báo Dân trí thông tin, dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả sông Hoàng Long, huyện Gia Viễn (cũ), tỉnh Ninh Bình là một trong 40 dự án được Thanh tra Chính phủ giao Thanh tra tỉnh Ninh Bình thanh tra để làm rõ khó khăn, vướng mắc.