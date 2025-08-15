Bộ Nội vụ gánh sứ mệnh "chưa có tiền lệ" trong sắp xếp bộ máy

Nội dung này được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học “Lịch sử, truyền thống qua 80 năm xây dựng, trưởng thành và định hướng phát triển của Bộ Nội vụ” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 15/8.

Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức cống hiến không ngừng nghỉ

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi khái quát, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) là 2 trong số 13 bộ được thành lập đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đến nay, chức năng, nhiệm vụ của Bộ rất rộng như: Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực công và nguồn nhân lực toàn xã hội; quản lý nhà nước về công tác xây dựng, tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp các cấp; quản lý nhà nước về hành chính, công vụ; quản lý về công tác thanh niên, bình đẳng giới, lao động việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng và một số lĩnh vực quan trọng khác của đất nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Thứ trưởng nhấn mạnh, sự cống hiến miệt mài, không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Chí Tâm).

Thứ trưởng tri ân các lãnh đạo, những tên tuổi lớn của đất nước có nhiều đóng góp to lớn như Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên; nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng; Phó Thủ tướng Phan Kế Toại; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Đình Hoan; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…

Trong giai đoạn xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, Bộ đã đảm đương, hoàn thành nhiều nhiệm vụ to lớn như: Kiện toàn tổ chức cơ quan hành chính nhà nước, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác cán bộ phục vụ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, chỉ đạo công tác bầu cử xây dựng, củng cố chính quyền địa phương, xây dựng chế độ quản lý và chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu biên chế, tiền lương, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội…

Trong giai đoạn hiện nay, theo Thứ trưởng, ngành Nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy với vai trò nòng cốt, tham mưu, đề xuất và trực tiếp gánh vác sứ mệnh chưa từng có trong tiền lệ.

“Trong kỷ nguyên vươn mình và hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ Nội vụ có công rất lớn trong thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy các Bộ, ngành và chính quyền địa phương 2 cấp được Đảng, nhà nước qua các nhiệm kỳ ghi nhận và đánh giá cao”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi (Ảnh: Chí Tâm).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho biết, có thể khẳng định rằng trong 80 năm qua, trong từng giai đoạn, dù chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng nhưng Bộ Nội vụ luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong cơ cấu của Chính phủ.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, việc hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào Bộ Nội vụ là một dấu mốc quan trọng nhằm tinh gọn đầu mối, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành Nội vụ.

Theo Thứ trưởng, đây là mốc mở ra giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trình bày đề dẫn hội thảo khoa học, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động Lê Anh Tuấn cho biết, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng, quyết tâm của toàn ngành, Bộ Nội vụ đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể về tổ chức bộ máy, biên chế và chính quyền địa phương, Bộ đã thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, vượt mục tiêu giảm 10% biên chế so với 3 đợt tinh giản trước.

Sau sắp xếp bộ máy Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng bắt tay vào tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ đó, từ ngày 1/7, 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là mô hình chính quyền mới lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Việt Nam, được cho là phù hợp với xu thế quốc tế, mang tính hiện đại và hướng đến hiệu quả quản trị cao hơn.

Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động Lê Anh Tuấn (Ảnh: Chí Tâm).

Liên quan đến lĩnh vực công vụ, công chức, viên chức và cải cách hành chính, theo Viện trưởng, Bộ Nội vụ nỗ lực, quyết tâm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và hiệu quả; chú trọng đổi mới đánh giá, xếp loại và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...

Ngoài ra, các lĩnh vực khác về lao động, việc làm, an sinh xã hội của Bộ Nội vụ đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Tại hội thảo, nguyên lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tham luận, chia sẻ, trao đổi nhiều nội dung quan trọng, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về 80 năm xây dựng, trưởng thành của Bộ Nội vụ, đặc biệt là những vấn đề mới đặt ra đối với Bộ Nội vụ trong giai đoạn tới.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.