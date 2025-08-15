Lý do bãi rác Đa Phước chỉ nhận rác ở TPHCM vào ban đêm từ 15/8

Ngày 15/8, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) chia sẻ thêm sau thông báo Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tiếp nhận rác từ 18h đến 6h hôm sau, thay vì 24/24h.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện VWS cho biết, cách nay vài tháng, công ty đã gửi văn bản đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM về việc điều chỉnh thời gian nhận rác xuống một ca (chỉ nhận từ 18h đến 6h). Phía sở cũng đã có những văn bản phản hồi đề nghị gia hạn.

Theo đại diện VWS, đến ngày 11/6, VWS gửi một văn bản mới nhất để xác nhận lại thời gian từ ngày 15/8 bắt đầu nhận rác vào ca đêm. Chiều 14/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gửi một công văn khẩn yêu cầu gia hạn.

Một xe trung chuyển rác trên đường Tống Văn Trân, phường Bình Thới, để đưa chất thải về bãi rác Đa Phước (Ảnh: An Huy).

Theo đại diện VWS, trước đây đơn vị tiếp nhận rác 24/24h và khối lượng rác đạt khoảng 70%, tương đương hơn 7.000 tấn/ngày. Kể từ tháng 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường có sự phân bổ lại rác, hiện VWS giảm khoảng 4.000-5.000 tấn/ngày, nên việc tiếp nhận cả 24 giờ/ngày sẽ ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của công ty.

Phía công ty và thành phố cũng đang có vụ kiện về chi phí thanh toán xử lý rác. Hiện VWS gặp khó khăn về tài chính, muốn điều chỉnh việc nhận rác một ca để giảm chi phí vận hành.

Hoạt động bãi rác vẫn vận hành bình thường để xử lý khối lượng rác từ thành phố đưa về, không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và môi trường.

"Công ty chỉ điều chỉnh ca nhận rác tập trung vào buổi tối, thay vì dàn trải cả ngày và khối lượng rác cũng không thay đổi. TPHCM hiện phát sinh khoảng 10.000 tấn rác mỗi ngày, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đang đảm nhận xử lý hơn 50% khối lượng này”, đại diện VWS chia sẻ.

Bãi chôn lấp rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, ngày 14/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã có văn bản đề nghị VWS điều chỉnh kế hoạch thay đổi giờ tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp Đa Phước (xã Hưng Long), nhằm đảm bảo hoạt động thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc thay đổi giờ tiếp nhận sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của các phường trên địa bàn TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố vừa sắp xếp lại đơn vị hành chính, hệ thống thu gom rác cần thời gian ổn định.

Ngoài ra, TPHCM đang cùng cả nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị VWS tạm giữ giờ tiếp nhận rác hiện nay, lùi thời điểm thay đổi sang ngày 1/10. Trong thời gian này, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương và đơn vị vận chuyển điều chỉnh kế hoạch giao rác phù hợp với khung giờ mới.